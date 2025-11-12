Domácí

ČD odhalily, jak citelně ušetřit při cestě pendolinem. Zároveň zvyšují odškodné

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 1 hodinou
Nový vlakový jízdní řád, který začne na českých železnicích platit v neděli 14. prosince, s sebou přináší řadu novinek. Jednou z nich je třeba povinná místenka na všechny expresy typu Ex1 spojující Prahu s Ostravskem anebo výměna souprav na kritizovaných spojích Hungaria pendlujících mezi Budapeští, Bratislavou, Prahou a Německem. Jízdné České dráhy zdraží o několik korun.
Kromě toho, že spoj SC Pendolino začne opět zajíždět až do Košic, můžou cestující při nákupu výrazně
Kromě toho, že spoj SC Pendolino začne opět zajíždět až do Košic, můžou cestující při nákupu výrazně | Foto: Shutterstock

Milovníci klasických jídelních vozů definitivně přišli o "knedlíkový expres". Tak Němci přezdívali vlakům mezi Prahou a Berlínem, kde soupravu tvořil i klasický jídelní vůz s lampičkami a měkkými červenými sedačkami. "Poslední rekonfigurace už proběhla," potvrdil s kolegy Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah (ČD).

Související

Obsazovali ruská města, ničili Rudou armádu. Česko teď oprášilo jejich slávu

Vlak nazvaný Konečně doma, kterým si Československá obec legionářská připomněla 105. výročí návratu legionářů z Ruska (7. 11. 2025)
10 fotografií

To znamená, že dočasné řešení při sestavování mezinárodních souprav už skončilo a spoj teď obstarávají čistě jen vlaky ComfortJet s bistrovozem. Nově by se cesta mezi hlavními nádražími české a německé metropole měla zkrátit a dostat se tak pod čtyři hodiny.

Změn, které si České dráhy připravily na konec roku, je ale víc. Jde třeba o zvýšené odškodnění, na něž mají cestující nárok při nefunkční wi-fi, porouchané klimatizaci nebo chybějící zásuvce s elektřinou.

"Zvyšujeme je ze 30 na 70 korun," prohlásil Krapinec. Forma zůstává stejná - voucher vydá přímo personál ve vlaku a lidé si pak za něj mohou koupit jízdenku při další cestě spoji ČD.

Maďary nahradí Češi

Kvalitu cestování ve vlacích národního dopravce by měla zvýšit i další opatření, které ČD se 14. prosincem 2025 rozjedou. Novinkou jsou povinné místenky u všech expresů Ex1 spojující Prahu s Ostravskem. Ty budou k jízdence zdarma. Mají zajistit třeba i to, aby lidé ve vytížených spojích nestáli po uličkách.

Související

Jančurova sudetská finta. RegioJet nasadí elektrické vlaky i tam, kde nevedou dráty

Škoda bateriová vlaková souprava pro RegioJet
10 fotografií

A jak ve středu představil Michal Krapinec, změní se i systém, jakým fungují mezinárodní spoje Hungaria. Ty často čelí kritice nejen za zpoždění na trase Budapešť-Praha-Berlín, ale hlavně za nízkou kvalitu služeb. Sám Krapinec vypichuje třeba nefunkční klimatizaci nebo wi-fi v zašlých vagonech.

"Jestliže maďarská strana nemá peníze na nové vlaky, tak jsme Budapešti řekli, že to vezmeme za ni. Dejte nám to všechno, chceme se postarat o veškerou vozbu tak, aby cestující nemuseli volit mezi lepší a horší kvalitou," přibližuje generální ředitel ČD.

Od neděle 14. prosince se tak vzhled a interiér hungarií kompletně změní. Světle modré vagony s logem MÁV nahradí soupravy ComfortJet a Railjet. Jeden spoj by měl nadále obstarávat slovenský dopravce ZSSK.

Pendolino? Místenka zdarma

Dobré zprávy přinesly ČD i těm, kdo k cestám využívají jednotky SC Pendolino. Místenky do první i druhé třídy budou od začátku platnosti nového jízdního řádu zdarma. To znamená úsporu až dvou set korun - právě tolik totiž stojí sedačka v těch nejobsazenějších spojích.

Související

Tenkrát na železnici. Dým, pára a nostalgie. Kolorované poklady z kolejí dávných časů

Tenkrát na železnici. Dým, pára a nostalgie: Kolorované poklady z kolejí dávných časů, železnice, historie, výročí, Magazín, kolorované fotografie
25 fotografií

Podmínkou ale je, že si cestující musí doklad pořídit přes eshop nebo mobilní aplikaci Můj vlak. Při nákupu u přepážky místenku zdarma nezíská. Navíc pro pilotní období od ledna do března 2026 vznikl program ČD DNY 25 procent. Ten přináší čtvrtinou slevu při cestování skupin dvou až pěti lidí.

Od 14. prosince se mírně zvýší cena jízdného. U trasy dlouhé 25 kilometrů to budou dvě koruny navíc, do sto kilometrů pak pět korun a u 250 kilometrů půjde v průměru o 14 korun.

"Nic víc, nic míň"

S novým jízdním řádem přichází pro České dráhy poslední sezona hned na několika tratích, odkud je v prosinci 2026 vytlačí levnější soukromá konkurence. Řeč je třeba o severozápadních Čechách a důležitém rameni z Ústí nad Labem přes Teplice, Most až do Kadaně.

Související

Sysel místo pantera a dražší jízdenky. Nový jízdní řád ale přináší i expresy k Baltu

České dráhy, RegioPanter - ilustrační foto

Tam se lidé musí smířit s tím, že kvalitní nízkopodlažní soupravy RegioPanter vybavené klimatizací plně nahradí vlaky vedené řídicím vozem s přezdívkou Sysel a německými vagony z 80. let s malými okýnky přezdívané "Honeckerova pomsta".

"Kraji jsme avizovali, že jak budeme region opouštět, budeme vozidla přesouvat do jiných regionů. Dodržíme smlouvu tak, aby ten kraj dostal, co si zaplatil. A když tam končíme, tak nic víc, nic míň," sumarizuje to Krapinec.

Kvalita by se opět měla zvýšit až polovině prosince 2026. To provoz převezme soukromý RegioJet a dle podmínek jedenáctimiliardové smlouvy s Ústeckým krajem by měl nasadit moderní elektrické jednotky.

Soukromý Regiojet se nesoustředí jen na regiony. Podle dřívějších plánů chce společnost posílit i dálkovou vlakovou dopravu směrem na Polsko. Od poloviny prosince by ráda spustila linku mezi Vídní a Varšavou, za rok pak mezi Prahou a Gdyní ležící na břehu Baltského moře. Jak už dřív uvedl web Zdopravy.cz, cesta přes Ostravu na Balt by měla žlutým vlakům trvat zhruba dvanáct hodin.

Pendolino v novém. Podívejte se, jak omládl tuzemský rychlovlak (23. 9. 2017)

Pendolino v novém. Podívejte se, jak omládl tuzemský rychlovlak | Video: Ludvík Hradilek
 
Mohlo by vás zajímat

Rajchl nechce přiznat, zda hrál v pornu. V "grupáči" omylem neskončíte, říká právník

Rajchl nechce přiznat, zda hrál v pornu. V "grupáči" omylem neskončíte, říká právník

Vláda znovu poslala návrh státního rozpočtu do sněmovny, je identický s tím původním

Vláda znovu poslala návrh státního rozpočtu do sněmovny, je identický s tím původním

Rakušan poslal Evropské komisi žádost o osvobození Česka od příspěvku na migraci

Rakušan poslal Evropské komisi žádost o osvobození Česka od příspěvku na migraci

Hon na Moravce v České televizi pokračuje. Existují už tři posudky kvůli Okamurovi

Hon na Moravce v České televizi pokračuje. Existují už tři posudky kvůli Okamurovi
domácí Aktuálně.cz Obsah vlak České dráhy ekonomika lokomotiva Pendolino Přehled zpráv

Právě se děje

před 4 minutami

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci

Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci
Prohlédnout si 7 fotografií
před 10 minutami
Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

Příslib velkolepé podívané. Připravte se na největší polární záři viditelnou z Česka

V noci z úterý na středu jsme mohli v našich zeměpisných šířkách pozorovat neobvyklý jev – polární záři. Šance na ni je i dnes.
před 15 minutami
Rajchl nechce přiznat, zda hrál v pornu. V "grupáči" omylem neskončíte, říká právník

Rajchl nechce přiznat, zda hrál v pornu. V "grupáči" omylem neskončíte, říká právník

Podle právníka Tomáše Sokola má Rajchl velmi mizivé šance na úspěch s žalobou. "Žádný zásah do soukromí to není," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Aktualizováno před 29 minutami
Vláda znovu poslala návrh státního rozpočtu do sněmovny, je identický s tím původním

ŽIVĚ
Vláda znovu poslala návrh státního rozpočtu do sněmovny, je identický s tím původním

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 53 minutami

Andrej Babiš jednal s prezidentem Pavlem. Podívejte se na brífink

Andrej Babiš jednal s prezidentem Pavlem. Podívejte se na brífink
před 1 hodinou
ČD odhalily, jak citelně ušetřit při cestě pendolinem. Zároveň zvyšují odškodné

ČD odhalily, jak citelně ušetřit při cestě pendolinem. Zároveň zvyšují odškodné

Jednou z novinek je třeba povinná místenka na všechny expresů typu Ex1 spojující Prahu s Ostravou.
před 1 hodinou
"Jako bych neměla koleno." Pejšová prožila horor, po snovém debutu bojuje o olympiádu

"Jako bych neměla koleno." Pejšová prožila horor, po snovém debutu bojuje o olympiádu

Roky si jde za tím, že se jako žena chce prosadit do mužského hokeje. Na dlouhou dobu však Julii Pejšovou srazilo vážné zranění.
Další zprávy