ČD odhalily, jak citelně ušetřit při cestě pendolinem. Zároveň zvyšují odškodné

Milovníci klasických jídelních vozů definitivně přišli o "knedlíkový expres". Tak Němci přezdívali vlakům mezi Prahou a Berlínem, kde soupravu tvořil i klasický jídelní vůz s lampičkami a měkkými červenými sedačkami. "Poslední rekonfigurace už proběhla," potvrdil s kolegy Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah (ČD).
To znamená, že dočasné řešení při sestavování mezinárodních souprav už skončilo a spoj teď obstarávají čistě jen vlaky ComfortJet s bistrovozem. Nově by se cesta mezi hlavními nádražími české a německé metropole měla zkrátit a dostat se tak pod čtyři hodiny.
Změn, které si České dráhy připravily na konec roku, je ale víc. Jde třeba o zvýšené odškodnění, na něž mají cestující nárok při nefunkční wi-fi, porouchané klimatizaci nebo chybějící zásuvce s elektřinou.
"Zvyšujeme je ze 30 na 70 korun," prohlásil Krapinec. Forma zůstává stejná - voucher vydá přímo personál ve vlaku a lidé si pak za něj mohou koupit jízdenku při další cestě spoji ČD.
Maďary nahradí Češi
Kvalitu cestování ve vlacích národního dopravce by měla zvýšit i další opatření, které ČD se 14. prosincem 2025 rozjedou. Novinkou jsou povinné místenky u všech expresů Ex1 spojující Prahu s Ostravskem. Ty budou k jízdence zdarma. Mají zajistit třeba i to, aby lidé ve vytížených spojích nestáli po uličkách.
A jak ve středu představil Michal Krapinec, změní se i systém, jakým fungují mezinárodní spoje Hungaria. Ty často čelí kritice nejen za zpoždění na trase Budapešť-Praha-Berlín, ale hlavně za nízkou kvalitu služeb. Sám Krapinec vypichuje třeba nefunkční klimatizaci nebo wi-fi v zašlých vagonech.
"Jestliže maďarská strana nemá peníze na nové vlaky, tak jsme Budapešti řekli, že to vezmeme za ni. Dejte nám to všechno, chceme se postarat o veškerou vozbu tak, aby cestující nemuseli volit mezi lepší a horší kvalitou," přibližuje generální ředitel ČD.
Od neděle 14. prosince se tak vzhled a interiér hungarií kompletně změní. Světle modré vagony s logem MÁV nahradí soupravy ComfortJet a Railjet. Jeden spoj by měl nadále obstarávat slovenský dopravce ZSSK.
Pendolino? Místenka zdarma
Dobré zprávy přinesly ČD i těm, kdo k cestám využívají jednotky SC Pendolino. Místenky do první i druhé třídy budou od začátku platnosti nového jízdního řádu zdarma. To znamená úsporu až dvou set korun - právě tolik totiž stojí sedačka v těch nejobsazenějších spojích.
Podmínkou ale je, že si cestující musí doklad pořídit přes eshop nebo mobilní aplikaci Můj vlak. Při nákupu u přepážky místenku zdarma nezíská. Navíc pro pilotní období od ledna do března 2026 vznikl program ČD DNY 25 procent. Ten přináší čtvrtinou slevu při cestování skupin dvou až pěti lidí.
Od 14. prosince se mírně zvýší cena jízdného. U trasy dlouhé 25 kilometrů to budou dvě koruny navíc, do sto kilometrů pak pět korun a u 250 kilometrů půjde v průměru o 14 korun.
"Nic víc, nic míň"
S novým jízdním řádem přichází pro České dráhy poslední sezona hned na několika tratích, odkud je v prosinci 2026 vytlačí levnější soukromá konkurence. Řeč je třeba o severozápadních Čechách a důležitém rameni z Ústí nad Labem přes Teplice, Most až do Kadaně.
Tam se lidé musí smířit s tím, že kvalitní nízkopodlažní soupravy RegioPanter vybavené klimatizací plně nahradí vlaky vedené řídicím vozem s přezdívkou Sysel a německými vagony z 80. let s malými okýnky přezdívané "Honeckerova pomsta".
"Kraji jsme avizovali, že jak budeme region opouštět, budeme vozidla přesouvat do jiných regionů. Dodržíme smlouvu tak, aby ten kraj dostal, co si zaplatil. A když tam končíme, tak nic víc, nic míň," sumarizuje to Krapinec.
Kvalita by se opět měla zvýšit až polovině prosince 2026. To provoz převezme soukromý RegioJet a dle podmínek jedenáctimiliardové smlouvy s Ústeckým krajem by měl nasadit moderní elektrické jednotky.
Soukromý Regiojet se nesoustředí jen na regiony. Podle dřívějších plánů chce společnost posílit i dálkovou vlakovou dopravu směrem na Polsko. Od poloviny prosince by ráda spustila linku mezi Vídní a Varšavou, za rok pak mezi Prahou a Gdyní ležící na břehu Baltského moře. Jak už dřív uvedl web Zdopravy.cz, cesta přes Ostravu na Balt by měla žlutým vlakům trvat zhruba dvanáct hodin.