Domácí

Vražda prodavaček v Hradci: u mladíka odhalili závažnou sexuální deviaci

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
U mladistvého obžalovaného z dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové byla zjištěna sexuální deviace agresivní sadismus. Uvedla to státní zástupkyně Lucie Žabková. Navrhla pro něj trest horní sazbu odnětí svobody deset let.
Podezřelého z vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové doprovodili do soudní síně policejní ozbrojenci.
Podezřelého z vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové doprovodili do soudní síně policejní ozbrojenci. | Foto: ČTK

Krajský soud v případu únorové vraždy v obchodě řetězce Action v obchodní zóně v Hradci Králové vynese rozsudek 24. října. Dosud bylo hlavní líčení s ohledem na věk obžalovaného neveřejné. V době spáchání činu mu bylo 16 let, nyní je mu 17.

"V případě mladistvého jsem navrhla trestní opatření při horní hranici zvýšené trestní sazby, která je pět až deset let. V návaznosti na motiv byla navrhována i zabezpečovací detence. Motiv je chorobný. U mladistvého byla zjištěna velice závažná sexuální deviace agresivní sadismus. Je to nejzávažnější parafilie, kterou může trpět," řekla Žabková.

Související

Nejdřív se zeptal, kde mají nože. Jak došlo k děsivé vraždě, u níž pořád chybí motiv

Hradec Králové, soud, vrah

Obžalovaný sedmnáctiletý mladík zaútočil nožem na dvě prodavačky v obchodě řetězce Action v obchodní zóně v Hradci Králové 20. února ráno krátce po otevření provozovny. Ženám bylo 19 a 38 let, útočníkovi v té době 16 let. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely. Mladík po útoku utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly po zadržení negativní. Chlapec se následně k činu přiznal, uvedla dříve policie. Mladík podle kriminalistů žil ve svém fantazijním světě a objekt obchodu i oběti si vybral náhodně. Podle policie jednal sám a v minulosti neměl problémy se zákonem. Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.

Zadržením podezřelého se zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podezřelý si na zadržení stěžoval. Uvedl, že s ním policisté nelidsky zacházeli a způsobili mu újmu na zdraví. GIBS jeho podání prověřila se závěrem, že policisté nepochybili.

Krátce po činu, který otřásl stotisícovým městem, vzniklo spontánně na dlažbě před vchodem do obchodu Action pietní místo ze stovek svíček, hřbitovních svící a květin. Ve veřejné sbírce na pomoc pozůstalým se za dva měsíce jejího trvání sešlo 2,87 milionu korun. Sbírku připravily město Hradec Králové a společnost Action Retail Czech. Celkem se do sbírky zapojilo přes 530 přispěvatelů včetně hradecké radnice či Královéhradeckého kraje.

 
Mohlo by vás zajímat

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz
0:11

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela
domácí Aktuálně.cz Obsah krimi regiony Královéhradecký kraj nezletilí vražda soud policie nůž útok brutalita nákupní centrum

Právě se děje

před 5 minutami
Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek

Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek

Dvoumetrový brankář se proslavil v televizní reality show, na jaře chytal za Velvary a teď už má profesionální kontrakt v Charleroi.
před 7 minutami
Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Prezident Petr Pavel očekává loajalitu soudců k ústavnímu pořádku a demokratickým hodnotám a jejich obranu proti zneužívání moci politickou většinou.
Aktualizováno před 9 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 16 minutami
Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz
0:11

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Část metra A nejezdila více než pět hodin. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Nemocnice Motol.
před 17 minutami
Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

Dva mrtví po střelbě ve Smržovce, podezřelého policie zadržela

 Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Na sociální síti X to oznámila policie.
před 22 minutami
Vysoké slevy u Škody pokračují. Nové akční verze lákají na úsporu až 150 tisíc

Vysoké slevy u Škody pokračují. Nové akční verze lákají na úsporu až 150 tisíc

Škoda představila novou akční nabídku Classic a Dynamic. Ušetřit je možné desetitisíce korun.
Aktualizováno před 37 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy