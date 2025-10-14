První se zeptal, kde jsou nože. Za vraždu prodavaček hrozí mladíkovi nejvýše 10 let

V půl deváté ráno na konci letošního února přišel krátce po otevření do prodejny obchodního řetězce v Hradci Králové šestnáctiletý mladík. Jedné z prodavaček se zeptal, kde v obchodě mají nože. Když mu ukázala patřičný regál, vzal si jeden z nožů a začal zabíjet. Přímo v obchodě ubodal jednu prodavačku, druhou pak zavraždil v zázemí. Jeho obětem bylo 19 a 38 let.
Další nakupující si útoku všimli až s mírným zpožděním a začali hromadně vybíhat ven. Na ulici v tu chvíli ležel i zkrvavený nůž, který zde upustil prchající vrah. Na místo během chvíle dorazila policie, mladíka však ihned nezadržela. Záhy dorazili také záchranáři. "Na místě jsme zjistili, že došlo k pobodání dvou osob, zahájili jsme resuscitaci včetně provedení výkonu, který nám umožňuje ošetřit poranění vnitřních orgánů, jako jsou plíce a srdce," uvedli tehdy. Ženy ale resuscitovali marně.
Vraha policie zatkla zhruba po deseti minutách na břehu Labe, zhruba kilometr od místa činu. Proč mladík zabíjel, není dodnes jasné. "Policisté zjistili, že mladík žil ve svém fantazijním světě. V době činu, ke kterému se plně doznal, nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Nenavštěvoval žádnou školu, nikde nepracoval a v minulosti neměl problémy se zákonem," uvedla po zadržení policie.
Vrah od té doby pobývá ve vazbě. Než začal samotný soud, zabývala se jím i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Krátce poté, co jej policisté zadrželi, si totiž mladík stěžoval na to, že se k němu chovali nelidsky. Inspekce ale stížnost odložila.
Mladík údajně zatím příliš nemluví a nevypovídal ani v úterý u soudu. K činu se ale přiznal. Kvůli nízkému věku pachatele pak státní zástupkyně neposkytuje příliš informací. K soudu jej v neprůstřelné vestě doprovázeli členové vězeňské služby v kuklách a se samopaly. Hlavní líčení se koná kvůli jeho věku s vyloučením veřejnosti za přísných bezpečnostních opatření. Jelikož vrah zločin spáchal jako mladistvý, hrozí mu maximálně deset let vězení. Podle posudků je příčetný.
"K průběhu dokazování se vyjadřovat nebudu s ohledem na to, že se jedná o řízení ve věcech mladistvého. Situace se skutkově nemění, od počátku je naprosto jasná a přehledná," řekla v úterý dopoledne novinářům státní zástupkyně Lucie Žabková. Líčení je naplánováno i na další dny.