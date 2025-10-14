Domácí

První se zeptal, kde jsou nože. Za vraždu prodavaček hrozí mladíkovi nejvýše 10 let

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 1 hodinou
Za vraždu dvou prodavaček v Hradci Králové hrozí mladistvému pouze deset let. Soud začal v úterý projednávat zločin, který se stal letos v únoru. Vrah si své oběti vybral náhodně. Žil ve fantazijním světě, ale motiv hrůzného činu dodnes zůstává nejasný. Policie kvůli věku pachatele poskytuje minimum informací.
Foto: ČTK

V půl deváté ráno na konci letošního února přišel krátce po otevření do prodejny obchodního řetězce v Hradci Králové šestnáctiletý mladík. Jedné z prodavaček se zeptal, kde v obchodě mají nože. Když mu ukázala patřičný regál, vzal si jeden z nožů a začal zabíjet. Přímo v obchodě ubodal jednu prodavačku, druhou pak zavraždil v zázemí. Jeho obětem bylo 19 a 38 let.

Související

Krach, nebo 80 milionů, měl hrozit advokát státnímu podniku. Příběh začal vraždou

advokát Vladimír Bartoš.

Další nakupující si útoku všimli až s mírným zpožděním a začali hromadně vybíhat ven. Na ulici v tu chvíli ležel i zkrvavený nůž, který zde upustil prchající vrah. Na místo během chvíle dorazila policie, mladíka však ihned nezadržela. Záhy dorazili také záchranáři. "Na místě jsme zjistili, že došlo k pobodání dvou osob, zahájili jsme resuscitaci včetně provedení výkonu, který nám umožňuje ošetřit poranění vnitřních orgánů, jako jsou plíce a srdce," uvedli tehdy. Ženy ale resuscitovali marně.

Vraha policie zatkla zhruba po deseti minutách na břehu Labe, zhruba kilometr od místa činu. Proč mladík zabíjel, není dodnes jasné. "Policisté zjistili, že mladík žil ve svém fantazijním světě. V době činu, ke kterému se plně doznal, nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Nenavštěvoval žádnou školu, nikde nepracoval a v minulosti neměl problémy se zákonem," uvedla po zadržení policie. 

Vrah od té doby pobývá ve vazbě. Než začal samotný soud, zabývala se jím i  Generální inspekce bezpečnostních sborů. Krátce poté, co jej policisté zadrželi, si totiž mladík stěžoval na to, že se k němu chovali nelidsky. Inspekce ale stížnost odložila. 

Související

Podnikatel zabitý v posteli, neporušené zámky. Vrah už se může klidně přiznat

Martin Bódiš

Mladík údajně zatím příliš nemluví a nevypovídal ani v úterý u soudu. K činu se ale přiznal. Kvůli nízkému věku pachatele pak státní zástupkyně neposkytuje příliš informací. K soudu jej v neprůstřelné vestě doprovázeli členové vězeňské služby v kuklách a se samopaly. Hlavní líčení se koná kvůli jeho věku s vyloučením veřejnosti za přísných bezpečnostních opatření. Jelikož vrah zločin spáchal jako mladistvý, hrozí mu maximálně deset let vězení. Podle posudků je příčetný. 

"K průběhu dokazování se vyjadřovat nebudu s ohledem na to, že se jedná o řízení ve věcech mladistvého. Situace se skutkově nemění, od počátku je naprosto jasná a přehledná," řekla v úterý dopoledne novinářům státní zástupkyně Lucie Žabková. Líčení je naplánováno i na další dny.

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

Umělá inteligence pomáhá lékařům v prevenci rakoviny prsu

Umělá inteligence pomáhá lékařům v prevenci rakoviny prsu

Paradox kolem Turka. "Babišovi vypomůže jeho protihráč," píší v Rakousku

Paradox kolem Turka. "Babišovi vypomůže jeho protihráč," píší v Rakousku

Řidič ujel po dálnici D35 v protisměru dva kilometry, dostal pokutu 5500 korun

Řidič ujel po dálnici D35 v protisměru dva kilometry, dostal pokutu 5500 korun
domácí Aktuálně.cz Obsah policie Hradec Králové vražda obchod soud mladiství

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku
2:20

Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku

Karolína Muchová porazila v čínském Ning-po Markétu Vondroušovou. Marie Bouzková a Tereza Valentová postoupily do 2. kola na turnaji v Ósace.
před 20 minutami
Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

U čínských dodavatelů vznikají podle úřadu rizika s ohledem na ochranu dat a v krajním případě i možnou vzdálenou manipulaci.
Aktualizováno před 22 minutami
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

ŽIVĚ
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 23 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu
Prohlédnout si 48 fotografií
MG Cyberster je pokračovatelem dlouhé tradice roadsterů dříve britské, dnes již čínské značky.
Ovšem na rozdíl od nich už nemá spalovací motor, ale o jeho pohon se starají elektromotory.
před 27 minutami
Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Promítat se bude např. drama Pohled do slunce, nejnavštěvovanější rakouský snímek loňského roku 80+ nebo dokument o Leni Riefenstahlové.
Josef Veselka

Komentář: Umí umělá inteligence medicínu lépe než váš lékař?

Další zprávy