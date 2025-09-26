Záhadné lety pro Motol. Od armády je měl zdarma, pojišťovně fakturoval statisíce

Je chladný pondělní večer, 25. říjen roku 2021. Na vojenském letišti ve Kbelích je rušno. Z motolské nemocnice totiž právě dorazila prosba o urgentní dovoz život zachraňujícího orgánu z Ostravy. Piloti proto naskakují do vrtulníku Mi-17 a vznáší se do vzduchu. Od země se odlepí přesně ve 20:43 hodin. Do Prahy se vrací po necelých pěti hodinách.
S úspěchem - orgán k pacientovi zdárně dorazil. Nemocnici Motol to podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové nestálo vůbec nic.
Přesto se v ten samý den objevuje v registru smluv překvapivá faktura. Má číslo 4049503/21 a motolská nemocnice se v ní zavazuje zaplatit 181 645 korun bez DPH letecké společnosti Aeropartner. Důvod: letecká přeprava orgánu k transplantaci. Cesta se měla uskutečnit 25. října roku 2021 a měla směřovat z Prahy do Ostravy a zpět. Stejně jako ta "armádní".
Podobný scénář se odehrál i letos, v pondělí 17. února - tedy pouhý týden předtím, než do Motola dorazilo protikorupční komando. Pro orgán k transplantaci vyrazil armádní letoun L-410T, z kbelského letiště odstartoval přesně v 16 hodin. Tentokrát měl namířeno do Bratislavy. "Opět splněno," hlásí armáda.
I v tomto případě se ale v registru smluv nakonec objevila faktura pro soukromou společnost Aeropartner. Firma si podle ní měla připsat na účet 157 140 korun. Důvod: transport transplantačního týmu Praha-Bratislava-Praha. Částka měla být podle faktury uhrazena z provozních prostředků nemocnice, později si ji špitál nechal dokonce proplatit Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Pro jeden orgán dvěma letadly? Vyloučeno!
Uvedené příklady ilustrují, jaké poměry v posledních letech panovaly v pražské motolské nemocnici pod vedením exředitele Miloslava Ludvíka - mimo jiné vášnivého pilota.
Nemocnice si podle zjištění Aktuálně.cz objednávala přepravní služby u soukromé letecké společnosti Aeropartner, a to i několikrát do roka. Platila jí za to statisíce korun. Podle mluvčí Motola Martiny Dostálové měla firma jediný úkol: převážet orgány k transplantaci. Létat pro ně měla ve výjimečných případech, během kterých se pro orgán nemohla z jakéhokoliv důvodu vydat armáda či policie. Tedy instituce, které to dělají pro české nemocnice ve standardním režimu a zcela zadarmo.
Podle některých odborníků se ale ve skutečnosti všechny fakturované lety uskutečnit nemusely. Nebo se odehrály z úplně jiných důvodů, než jaký nemocnice na účtenkách uvádí. Podle ředitele Koordinačního střediska transplantací Miloše Adamce je totiž zcela vyloučeno, aby se v jeden den letělo pro orgán do stejného místa dvakrát. "Dvě letadla určitě neletěla. To bychom byli jako v blázinci," řekl Adamec Aktuálně.cz.
Otazníky podle něj vyvolávají i některé další účtenky. Třeba jedna z března roku 2021, podle které se mělo letět pro orgán s přestupem - trasa měla vést nejprve z Prahy do Ostravy a poté ještě dál do města Sliač na Slovensku. Zpět už se letadlo nevracelo. "To je taky hodně zvláštní. Aby se jeden orgán vysadil v Ostravě a pak se pokračovalo někam dál, to se obyčejně neděje," komentuje Adamec fakturu za 120 tisíc korun.
Armáda a policie bez kapacit
Jenomže nemocnice se brání. Její mluvčí Martina Dostálová Aktuálně.cz napsala, že si Motol objednává soukromého přepravce výhradně z medicínských důvodů. Nic dalšího za tím prý není. Lety soukromými letadly jsou podle ní extrémně výhodné, a to pro svoji rychlost a časovou pružnost. Toho podle ní Armáda ČR za všech okolností schopná není.
"Motol samozřejmě dlouhodobě spolupracuje i s armádou. Zajišťuje nám leteckou přepravu v rámci České republiky," napsala Dostálová a pokračovala: "V případě vzdálených odběrů v zahraničí je však pravděpodobnost, že budeme mít k dispozici jeden z jejich proudových letounů ve zcela konkrétním čase, bohužel minimální. Armáda dostupnou kapacitou v potřebném časovém rámci nedisponuje."
Nemocnici tak podle ní nezbývá nic jiného, než se obracet na soukromníka. Jediný přepravce, který může specifické potřeby Motola uspokojit, je přitom podle ní právě společnost Aeropartner. Nemocnice s ní spolupracuje už od roku 2019.
Jediný soutěžící
Jak špitál na firmu přišel, mluvčí Dostálová neupřesnila. Uvedla jen, že Motol vypsal tendr na soukromého leteckého přepravce až dodatečně - po roční spolupráci s touto firmou. Aeropartner se do soutěže přihlásil v roce 2020 jako jediný uchazeč. "Proto s ním následně byla uzavřena smlouva," doplnila Dostálová.
Spolupráce podle ní pokračuje i dnes - po dalším výběrovém řízení, které se opakovalo letos na jaře.
Aktuálně.cz požádalo o vyjádření i současného ředitele Motola Petra Poloučka - šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) ho totiž při jmenování do čela nemocnice pověřil, aby po svém předchůdci "uklidil". Tedy aby prověřil všechny smluvní vztahy nemocnice a pokusil se je napravit. Sám Polouček na dotazy, jestli narazil na jakékoliv nesrovnalosti ve fakturování letů, neodpověděl. Odkázal na mluvčí nemocnice.
Ta pak Aktuálně.cz napsala: "Lety společnosti Aeropartner jsme v rámci revize hospodaření cíleně neprověřovali. Jde o jednotky případů ročně, které jsou vzhledem k rozsahu činnosti FN Motol a závažnosti problémů, které nemocnice aktuálně řeší, okrajovou záležitostí."
Ředitel na palubě? Pod naši rozlišovací schopnost
Jakýkoliv problém či pochybení nepřipouští ani zakladatel a ředitel společnosti Aeropartner Richard Santus. Spolupráce s Motolem je podle něj dlouhodobá, trvá odhadem sedm až osm let. "Za tu dobu firma uskutečnila několik desítek letů. Vždy se jedná výhradně o urgentní leteckou přepravu dárcovských orgánů a transplantačních týmů," tvrdí Santus.
Okruh potenciálních dárců se podle něj díky jeho proudovým letounům rozšířil, a to na celou Evropu. "Tím se podařilo zachránit a uzdravit mnoho čekatelů - včetně kojenců a pacientů dětského kardiocentra," uvedl.
Možnost, že by se lety konaly z jakýchkoliv jiných důvodů než medicínských, šéf letecké taxislužby odmítl. "Jestli probíhala nějaká fiktivní fakturace mezi ministerstvem obrany a ministerstvem zdravotnictví, respektive Motolem, to nemám tušení a nedovolím si na to téma zavádět žádné spekulace," napsal Santus Aktuálně.cz
Připustil nicméně, že se mohl občas při cestách na palubě vyskytovat i někdo z vedení nemocnice. Pokud by se uvedl jako člen transplantačního týmu, nikdo z posádky by na to podle něj nepřišel. "Je to mimo naši rozlišovací schopnost," napsal.
Exředitel nemocnice Miloslav Ludvík, který je aktuálně stíhaný spolu s dalšími 17 lidmi v motolské kauze kvůli ovlivňování zakázek, i nadále zůstává ve vazbě. Redakce s ním proto nemohla mluvit. Jeho advokát Josef Monsport pak v esemesce napsal: "Nevím o tom absolutně nic."
Tlak na speciální výkon
Podle informací Aktuálně.cz z VZP byly hrazené lety spojované i s bývalými šéfy nemocnice.
"Motolští hodně tlačili na pojišťovnu, aby jim kvůli tomu nasmlouvala speciální výkon. Vymykalo se to standardnímu hrazení," popsal například bývalý zaměstnanec pojišťovny, který si nepřál zveřejnit jméno, ale redakce ho zná. Pojišťovna podle něj nejprve vzdorovala, ale pak smlouvu schválila.
Motol posílal statisícové faktury za cesty soukromých letadel k proplacení Všeobecné zdravotní pojišťovně. A jak potvrdila mluvčí této instituce Viktorie Plívová, ta některé z nich skutečně uhradila. Zaplatila podle ní i zmíněný let z února tohoto roku. Za poslední dva roky podle Plívové VZP Motolu vyplatila 900 tisíc korun za pět letů s Aeropartnerem.
Zakladatel neziskové organizace Hlídač státu a člen správní rady VZP Michal Bláha (Piráti) k tomu říká: "Což je šílené. Pokud je pravda, že některé z nich používal exředitel i k soukromým účelům, je to čistý podvod. VZP je pak poškozená strana," upozorňuje Bláha.
Kabátek: Závažná informace, kterou kolegové nemají
Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek říká, že neměl o jakémkoliv zneužívání soukromých letadel tušení. Pojišťovna sice podle něj skutečně podepsala s Motolem nadstandardní smlouvu, podle níž si může nemocnice objednat i soukromé letadlo, tato služba je ale podle něj jasně ohraničená. Nemocnice jí může využít jedině tehdy, když pro orgán nemůže vyrazit armáda nebo policie - například kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Tuto skutečnost přitom musí Motol i doložit.
Vykazování se navíc podle Kabátka důsledně kontroluje - pojišťovna ověřuje nejenom termíny, ale i účel letu. "Pokud by se přesto ukázalo, že jsou tyto informace pravdivé, byl by to podvod. Byla by to velmi závažná informace, kterou kolegové určitě nemají," reagoval Kabátek na zjištění o zdvojených letech, z nichž jeden uskutečnila zdarma armáda a druhý za statisíce soukromá firma. Pojišťovna by se podle něj musela obrátit na policii.
Další pojišťovny podobné smluvní ujednání s Motolem o soukromé letecké přepravě nemají. "Nic takového nevedeme," uvedl mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny Jan Mates. Všechny orgány k transplantaci se podle něj standardně dopravují vrtulníky či letouny armády, případně policie. Stejně se vyjádřil i jeho kolega z Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák: "Zdravotní pojišťovna OZP nemá a nikdy neměla s FN Motol žádnou takovou smlouvu," napsal Aktuálně.cz.
Když nevzlétne policie, nezvládne to ani soukromník
Podle Magdaleny Dvořákové z generálního štábu není zcela pravdivá ani informace, že by armáda nemocnici odmítala lety ve všech vykázaných termínech. O některé cesty, které později nemocnice proplatila soukromníkovi, podle ní nemocnice armádu vůbec nepožádala.
"U některých dalších termínů ale problémy opravdu nastat mohly," připouští při pohledu na termíny z faktur a dodává: "Jednou byl let pravděpodobně odmítnutý kvůli nevyhovujícímu počasí a jednou z důvodu, který už zpětně nelze určit. Ve dvou termínech jsme lety neprovedli z důvodu omezení vzdušného provozu nad Polskem."
Vrchní komisařka Policejního prezidia ČR Irena Brodská navíc připomíná ještě jeden rozpor: "Domnívám se, že pokud jsou nad Prahou letové podmínky, kvůli kterým odmítne letět pro orgán k transplantaci policie, tak nad Prahu nevzlétne ani soukromá společnost."
Ministerstvo zdravotnictví po únorové policejní razii avizovalo, že do Motola pošle kontrolory. Ministerský audit měl prověřit, jakým způsobem se v nemocnici zadávaly veřejné zakázky. "Jednotlivé hospodářské operace ale kontrolovány nebyly, a to vzhledem k aktuálně probíhajícímu šetření orgánů činných v trestním řízení," napsal Aktuálně.cz mluvčí Ondřej Jakob. Doplnil, že další "očistu" nemocnice by měl mít na starosti nový ředitel Petr Polouček.