Kauza Motol: Hodnota zajištěného majetku šplhá ke čtvrt miliardě korun

před 3 hodinami
Policisté již v kauze ovlivňování zakázek v pražské motolské nemocnici zajistili majetek v hodnotě 230 milionů korun. Obstavili majetek někdejšího náměstka Pavla Budinského, advokáta Miroslavy Jansty a nově i bývalého ředitele Miloslava Ludvíka. Zajistili i majetek v zahraničí.
Bývalý ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík obviněný v kauze veřejných zakázek Fakultní nemocnice v Motole u Obvodního soudu pro Prahu 5, 26. února 20025.
Bývalý ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík obviněný v kauze veřejných zakázek Fakultní nemocnice v Motole u Obvodního soudu pro Prahu 5, 26. února 20025. | Foto: Profimedia.cz

Informoval o tom server iROZHLAS.cz, kterému to řekla dozorující státní zástupkyně Zdeňka Pavlásková. V případu kriminalisté stíhají 18 lidí.

"Nemohu se vyjadřovat, co bylo konkrétním osobám zajištěno, obecně došlo k zajištění zejména nemovitostí, osobních vozidel, bankovních účtů a dalších cenností (například hodinek) v celkové výši asi 230 milionů korun," sdělila serveru Pavlásková z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Ludvík si proti zajištění majetku podal stížnost.

iROZHLAS.cz uvedl, že Ludvíkovi obstavili policisté rodinný dům, který vlastní společně se svou ženou, blízké pozemky, cenné papíry i bankovní účet vedený na manželku. Ludvíkova právní zástupkyně Simona Kadlecová však serveru řekla, že na účet šly primárně prostředky z příjmů paní Ludvíkové. Policie podle ní zajistila téměř veškerý majetek bývalého ředitele nemocnice a jeho rodiny, proti čemuž podal blanketní stížnost. Advokát Josef Monsport doplnil, že podle jeho názoru se vyšetřovatelé snaží vytvářet na Ludvíka tlak, aby začal spolupracovat.

Kriminalisté tvrdí, že Ludvík a Budinský se nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Mezi stíhanými jsou i dva představitelé stavební firmy Geosan Group - bývalý generální ředitel a spolumajitel Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel. Právě oni podle policie dojednávali s Ludvíkem a Budinským dotační podvod. Obviněný je rovněž advokát Miroslav Jansta, který byl na začátku srpna propuštěn z vazby. Podle policie pomáhal Ludvíkovi a Budinskému s praním špinavých peněz.

Ludvík i Budinský zůstávají ve vazbě, jejich stížnosti pražský městský soud zamítl. U Ludvíka soud vyhověl státní zástupkyni a rozšířil vazební důvody vedle obavy z útěku i o obavu z pokračování v trestné činnosti.

 
