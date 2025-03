Stíhaný exnáměstek Budinský utratil za nemovitosti miliony, které nevydělal

Bývalý náměstek motolské nemocnice Pavel Budinský, který je stíhaný za přijímání úplatků a další trestné činy, nakoupil v posledních třinácti letech pozemky a domy za více než 53 milionů korun. Uvedl to iRozhlas.cz na základě smluv dostupných v katastru nemovitostí. Podle serveru není zřejmé, kde vzal Budinský na nákupy peníze. Policie jeho majetek obstavila krátce po zadržení.

Pětašedesátiletý Budinský vlastní 270 pozemků a dva rodinné domy. V průměru by musel mít ročně volné více než čtyři miliony korun, které by mohl do zmíněného nákupu nemovitostí investovat. Většina Budinského pozemků jsou zemědělské plochy, které se ale zčásti nacházejí v těsné blízkosti obcí a měst, a mohly by tak v budoucnu sloužit jako stavební parcely, napsal server. Muž vlastní také lesy, louky a vodní plochy.

Nemovitosti má exnáměstek rovněž v Kostarice a Černé Hoře. Policisté ho podezírají, že si na ně nemohl vydělat legální cestou. Vedle nemovitostí mu policie zajistila také dvě auta, dvě čtyřkolky, motocykl a sněžný skútr. "Vzhledem k poměrům obviněného lze očekávat uložení trestu propadnutí majetku postihujícího minimálně určenou část odpovídající rozsahu zajištění," napsala dozorující státní zástupkyně Zdeňka Pavlásková v usnesení o obstavení majetku.

Podle serveru Seznam Zprávy představuje zmíněných 53 milionů zhruba o 35 milionů více, než jaký měl Budinský za stejné období oficiální příjem z motolské nemocnice a z Vojenského úřadu sociálního zabezpečení. Koupě pozemků přitom financoval z vlastních peněz a nebral si ani žádnou půjčku. Server také upozornil na to, že tehdejší náměstek koupi nemovitostí pořízených po roce 2017 neuvedl - v rozporu se zákonem o střetu zájmů - ve svém majetkovém přiznání.

Vyšetřovatelé motolské kauzy, kteří vycházejí mimo jiné z odposlechů, tvrdí, že Budinský vyžadoval úplatky od dodavatelů nemocnice. Odevzdávání části peněz, které instituce hradila firmám za úklidové, malířské, topenářské či zámečnické práce, bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Náměstek podle policie přebíral finanční hotovost nejčastěji ve své motolské kanceláři, ale také u sebe doma, v restauraci nebo na benzinové pumpě.

Policie Budinského stíhá nejen za přijímání úplatků, ale také za dotační podvod, poškození finančních zájmů EU, nepřímé úplatkářství a praní špinavých peněz. Hrozí mu až 12 let vězení. Muž, který předsedá Československé obci legionářské, je nyní ve vazbě. Předsednictvo obce ho v úterý vyzvalo, aby odstoupil z funkce. Na post nemocničního náměstka rezignoval už po svém zadržení.