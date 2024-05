Žáci se mohou hlásit do druhého kola přijímaček na střední školu, termín je do pátku

Uchazeči o studium na středních školách, kteří doposud neuspěli v přijímacím řízení, mohou od dnešního rána podat v systému DiPSy přihlášku do druhého kola. Musí tak učinit nejpozději do pátku 24. května do 23:59 hodin. Přesný počet volných míst na školách by měl Cermat zveřejnit dnes, podle předběžných údajů z pondělního večera by jich mělo být kolem 25 700.

Zájemci se opět budou moci hlásit na tři obory bez talentové zkoušky a dva obory s talentovou zkouškou, jejichž seznam i s volnou kapacitou lze najít v elektronickém systému DiPSy. O přijetí budou školy rozhodovat na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. Na střední školu se letos hlásilo 157 000 lidí, podali téměř 420 000 přihlášek. V prvním kole uspělo téměř 82 procent uchazečů, neúspěšných bylo skoro 29 000 žáků. Z devátých tříd se na střední školu dostalo 94 procent zájemců, nejnižší úspěšnost byla v Praze. Tři čtvrtiny přijatých deváťáků se dostaly na školu, kam chtěli nejvíce. Na osmiletá gymnázia se nedostalo asi 53 procent uchazečů, u šestiletých gymnázií bylo neúspěšných zhruba 68 procent žáků. Ministerstvo školství předpokládá, že většina z těchto nepřijatých žáků bude dál pokračovat ve studiu na své základní škole, ale i oni si mohou podat přihlášku v druhém kole přijímacího řízení. Školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy se budou ve druhém kole konat od 8. do 12. června. Ředitelé škol pak zveřejní výsledky 21. června v DiPSy, na webu a úřední desce školy.