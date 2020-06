Za lživé výroky se musí Filip bývalému řediteli galerie Fajtovi omluvit, rozhodl soud

Britský soud poslal na 15 let do vězení mladíka, který loni shodil z vyhlídky londýnské galerie Tate Modern šestiletého chlapce z Francie. Londýnský trestní tribunál Old Bailey v pátek konstatoval, že mladík trpící vážnou psychickou poruchou měl v úmyslu dítě zabít, informovala stanice BBC. Chlapec pád přežil, má ale trvalé následky.

Tehdy 17letý Jonty Bavery po zatčení krátce po činu uvedl, že jej spáchal s cílem někomu v galerii ublížit, aby mohl být ve zprávách. Podle agentury Reuters trpí poruchou autistického spektra, obsedantně kompulzivní poruchou a nejspíše také poruchou osobnosti.