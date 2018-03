"Za Karlovku bez sexismu." Desítky lidí protestují před univerzitou proti diskusi o kampani #MeToo

před 27 minutami

Před Karlovou Univerzitou protestuje několik desítek lidí proti podobě diskuse o kampani #MeToo. Demonstrantům vadí, že se na akademické půdě sešli především řečníci, kteří podle nich často hnutí proti sexuálnímu obtěžování kritizovali.

Praha - Na půdě Univerzity Karlovy se od ranních hodin koná sympozium s názvem Právní aspekty kampaně "MeToo". Proti akci před budovou protestuje několik desítek lidí, kterým vadí, že na diskusi vystupují především kritici kampaně a mezi řečníky je málo žen.

Zhruba třicet lidí před budovou Karolina, kde se akce koná, stojí s transparenty "Za Karlovku bez sexismu" nebo "UK potřebuje debaty o sexuální násilí, ale s odborníky a otevřenou pro všechny". Na sympoziu vystoupí například senátor Jaroslav Kubera či zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček, celkem je v programu asi 20 řečníků. Každý bude mít deset minut.

Akci moderuje právník Karel Havlíček. "#MeToo je hnutí založené před deseti lety. Celosvětová kampaň se ale spustila až před nedávnem a zazněla hlasem hollywoodských hereček, které obvinily významného producenta ze sexuálního obtěžování," připomněl Havlíček na úvod diskuse.

Jako první přednesl svou řeč místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. "#MeToo nevnímám jako něco, co rozděluje muže a ženy. Je to pro mě téma o ponižování. Když jsem byl na vojně, uvědomil jsem si, jak je hrozné, když někdo někoho ponižuje psychicky i fyzicky. Nejsilnější zbraní se tehdy ukazovala slušnost, moralizování vnímám jako novou metodu agrese. Vede to nakonec k mlčení těch druhých," řekl Fiala.

Podle Fialy je na problém důležité koukat i z časové perspektivy, neboť společnost a její hodnoty se mění. "Rodiče před sto lety vychovávali své děti, ale jejich metody by nám dnes možná přišly tyranské. Hledejme dobré a zlé tady a teď. Cílem má být vyrovnání, ne pomsta," upozornil.

Druhý řečník senátor Jaroslav Kubera (ODS) začal ostře a hned z úvodu zaútočil na demonstranty před budovou a kritiky akce. "Genderky se nějak rozčilovaly, že je tu málo žen. Ony asi hlavně nepochopily, že je to o mlčenlivosti advokátů, ne o sexu," řekl.

"Nebýt Me Too a sexuálního harašení, tak jsem nemohl oslavit zlatou svatbu. Čím asi můj vztah začal? Sexuálním harašením, na ksicht bych ženu asi nenalákal. Já se ale vždy zeptám," doplnil.

Záštitu akci propůjčil například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček či rektor Univerzity Karlovy Pavel Zima.