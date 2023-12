Vytrvalostní běžec, který pomáhal vozíčkářům. Osobní vzpomínka na první oběť střelce

Útočník, který střílel na pražské filozofické fakultě, je podezřelý také z vraždy dvou lidí v Klánovickém lese na okraji Prahy. "Indicie nám k tomu směřují, čekáme na výsledky balistických zkoušek," potvrdil šéf pražské policie Petr Matějček.

"Byl na seznamu podezřelých a chybělo nám pár dní, abychom zabránili tragédii, která se stala na fakultě," řekl k tomu Aleš Strach, vedoucí 1. oddělení pražské policie, známého jako mordparta.

V Klánovicích přišli minulý pátek o život dvaatřicetiletý muž a jeho dvouměsíční dcera, kterou vezl v kočárku. Policisté po vraždě les prohledávali, ale nenašli žádnou zbraň. Souvislost této vraždy se střelbou na Palachově náměstí zmínil poprvé ve čtvrtek večer policejní prezident Martin Vondrášek. Učinil tak poté, co policisté prohledali dům pachatele v Hostouni na Kladensku.

Redakce zná identitu první pravděpodobné oběti vraha, dvaatřicetiletého muže z Klánovic. S ohledem na rodinu ale křestní jméno ani příjmení nezveřejňuje.

Na zavražděného muže v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz zavzpomínal jeho blízký kamarád René P. "Ani vlastně přesně nevím, jak dlouho se známe. Určitě přes deset let. Poznali jsme se díky běhání. On tehdy bydlel v Kralupech, já se do Kralup v té době stěhoval. Dělali jsme spolu mnoho běžeckých akcí, na kterých se vybíraly peníze pro klub vozíčkářů v Praze," popsal René P. "Naběhali jsme toho spolu mnoho. Běželi jsme pro vozíčkáře například z Blaníku do Prahy nebo z Drážďan do Prahy," uvedl.

Zavražděného kamaráda popisuje jako vtipného a vždy dobře naladěného společníka. "Pokud vím, tak nebyl nikdy profesionální sportovec, ale rozhodně to byl běžecký nadšenec. Také jezdil na kole a otužoval se. Kluk plný života, zábavný. Trochu připomínal herce a zpěváka Dana Nekonečného. I v tom, že měl rád košile s palmičkami. Často byl centrem zábavy, hýřil vtipy," vzpomíná René.

Otec oběti z Klánovic řekl tento týden v rozhovoru pro server iDnes.cz, že neví o žádných synových nepřátelích a vůbec neví, kdo by ho chtěl připravit o život. "Nedovedeme si to vysvětlit," prohlásil. Pokud se potvrdí verze, se kterou nyní policisté pracují a považují ji za pravděpodobnou, vrah zřejmě na muže a jeho malou dceru narazil náhodou a vybral si je jako náhodné oběti.

Zavražděný muž se do Klánovic přistěhoval z Kralup. "Když bydlel v Kralupech, zabýval se v jedné ze společností, která vznikla z Kaučuku Kralupy, bezpečnostními předpisy. Dohlížel, aby se dodržovaly, stejnou práci pak dělal i po přestěhování. O práci jsme se ale nikdy moc nebavili. Vždy jen říkal, že je spokojený a v pohodě," říká René P.

