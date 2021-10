Než Vystrčil zveřejní informace o Zemanovi, o dopisu z nemocnice se poradí s experty

Už v pondělí by se mohla veřejnost dozvědět základní informace o tom, v jaké kondici je prezident Miloš Zeman. Hlava státu je hospitalizovaná v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Právě od vedení nemocnice dostal předseda Senátu Miloš Vystrčil dopis, jenž v hlavních obrysech popisuje prezidentův stav. Vystrčil po poradě s kolegy v podvečer veřejnost případně seznámí s klíčovými body dopisu.

V pondělí po deváté hodině obdržel předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) dopis od ředitele Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), kde se na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny léčí prezident Miloš Zeman. Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral se v listu na Vystrčilovu žádost vyjadřuje k Zemanovu zdravotnímu stavu.

„Považuju za správné, abych informoval o obsahu dopisu členy organizačního výboru Senátu. Rád bych se s nimi sešel dnes odpoledne. Zároveň považuji za správné, aby si dopis přečetl i odborník na ochranu osobních údajů,“ přiblížil Aktuálně.cz Vystrčil plán s dopisem od ředitele Zavorala. S prosbou na Zemanovu kondici se na ÚVN obrátil poté, co mu na obdobné dotazy odmítla odpovědět prezidentská kancelář.

Po poradě s odborníkem na osobní údaje a s kolegy z organizačního výboru Senátu chce mít Vystrčil jasno, o jaké informace z dopisu se může s veřejností podělit. A pak by měl případně předstoupit před občany. „Předpokládám, že večer bychom dali veřejnosti souhrnnou informaci v maximální možné míře,“ popsal Vystrčil. Nevyloučil, že místo tiskové konference vydá „jen“ tiskovou zprávu.

Na dopisu pracovali i ústavní právníci

Ústřední vojenská nemocnice pracovala na dopisu přes víkend. Ředitel Zavoral nebyl jediný, kdo se na odpovědi pro Vystrčila podílel. „Dovolujeme si touto cestou poděkovat specialistům z oblasti medicíny, a také předním odborníkům z oblasti ústavního práva, za součinnost,“ popsala okolnosti vzniku listu mluvčí nemocnice Jitka Zinke. Současně uvedla, že nemocnice ze zákonných důvodů nemůže dopis zveřejnit.

Prezident Miloš Zeman je hospitalizovaný od neděle 10. října. Do Ústřední vojenské nemocnice ho dopravila sanitka intenzivní péče krátce poté, co v Lánech přijal na prvním povolebním jednání stávajícího premiéra Andreje Babiše (ANO). Deník N a Český rozhlas upozornily, že jedním z důvodů hospitalizace je ascites. Jde o uvolňování tekutiny do břišní dutiny, což je obvykle příznakem cirhózy jater.

Deník Aktuálně.cz minulou středu upozornil, že Zeman dle oslovených odborníků může mít encefalopatii. Jedná se o průvodní jev cirhózy jater. Nemocnými játry nezpracované škodliviny se uvolňují do těla a negativně ovlivňují činnost mozku. „Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění, pro které je u nás léčen,“ řekl ke zdravotnímu stavu prezidenta krátce po jeho hospitalizaci ředitel ÚVN Zavoral.