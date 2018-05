Obraz od Zrzavého je kradený, musíte ho vrátit, nařídil soud. Získá ho syn původního vlastníka

před 1 hodinou

Dosud takřka neznámý obraz Jana Zrzavého chtěl před dvěma lety vyvézt na velkou výstavu do Paříže investiční fond Pro arte. Jenže těsně před vycestováním jej zabavila policie s tím, že je nahlášen jako kradený. Nyní soud potvrdil, že obraz patří synovi známého scenáristy Otty Hofmanna, který jej od malíře kdysi dostal.

Praha - Investiční fond Pro arte, který se zaměřuje na investice do umění, má problém: musí vydat obraz Jana Zrzavého "Pojďte ke mně všichni", který koupil před pěti lety a dal za něj 3,3 milionu korun. Nyní soud totiž potvrdil, že obraz byl podle všeho kradený a jeho vlastník je Otto Hofmann, syn známého stejnojmenného scenáristy, který stvořil například pana Tau nebo seriál Návštěvníci.

Sám fond, který založil jeden z nejbohatších Čechů, mecenáš a spolumajitel finanční skupiny RSJ Libor Winkler, tvrdí, že se stal obětí rodinného sporu, který nemůže vůbec ovlivnit.

"Obraz nabyl v dobré víře za částku v roce 2013 mírně nadprůměrnou na základě platné smlouvy," uvedl právník fondu František Vyskočil. "Obraz byl neznámý, neměl žádnou historii, byl jen jednou vystaven v roce 1939, pak se nad ním zavřela voda," popisuje Vyskočil historii obrazu, kterou si fond zjišťoval.

Před cestou do Paříže

Fond obraz koupil v listopadu 2013 za 3,3 milionu korun od Martina Molíka, který je manželem Hofmannovy neteře. Jenže když chtěl fond obraz vyvézt na výstavu do Paříže a žádal o vývozní povolení, překvapeně zjistil, že je v databázi kradených děl. Policie jej proto zabavila a soud začal řešit jeho vlastnictví.

Minulou středu konečně vynesl verdikt: Jeho skutečným vlastníkem je Otto Hofmann. "Žalobce prokázal vlastnictví obrazu, prokázal, že obraz v úschově je obraz, který dostal od svých rodičů darem a bez právního důvodu se ocitl v dispozici někoho jiného," konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 Hana Zítková. Fond je proto podle ní povinen souhlasit s vydáním obrazu, který je již druhým rokem v soudní úschově.

Molík tvrdil, že obraz před dvaceti lety dostal od své babičky a měl jej celou dobu uložen v panelákovém sklepě. Až po smrti tchyně (Hofmannovy sestry) se ho rozhodl prodat.

Hofmann tvrdí (a dosvědčuje mu to několik známých a příbuzných), že mu obraz spolu s několika dalšími uměleckými díly v roce 1988 daroval jeho otec. Před zhruba deseti lety si je všechna uložil v pražském bytě své sestry, kde měla sídlo jejich společná firma. Jenže když v březnu 2013 jeho sestra zemřela, obrazy zmizely.

Policie případ odložila

Hofmann nejdříve podal trestní oznámení na policii. Ta si s případem nevěděla rady a nakonec jej po takřka třech letech vyšetřování loni na jaře odložila s tím, že jde o tvrzení vůči tvrzení a Hofmann se prý má obrátit na civilní soud, ať rozhodne, komu uvedená díla patří. Ten to proto udělal poté, co se obraz Zrzavého objevil.

A soudkyně mu dala zcela za pravdu. Přesvědčilo ji nejen to, že nikdo nebyl schopen potvrdit Molíkovi, že obraz dostal, ale i fotografie a filmové záběry dokazující, že uvedený obraz visel v domě scenáristy.

Tím, že uvedené záběry existují a je na nich i ona sama, byla ostatně při svém výslechu před soudem překvapena Molíkova manželka Kristýna, která přitom těsně předtím uvedla, že uvedený obraz nikdy dřív neviděla.

Podle soudu fond při koupi nepostupoval dostatečně obezřetně, měl se více zajímat o to, proč někdo prodává takový obraz za neobvykle nízkou cenu. Obraz, který fond pořídil za 3,3 milionu, má totiž podle posudku, který si nechala zpracovat policie, hodnotu osm milionů korun.

Už ten obraz nechci

"Žalovaný neprokázal, že by vlastnické právo k obrazu nabyl, a neprokázal ani to, že to bylo v dobré víře," uvedla soudkyně. Podle ní měl kupec více zvážit, co je důvodem, proč se takový obraz prodává za "neobvyklou" cenu.

Pro arte První český investiční fond, který se specializuje na umění. Nyní má 14 akcionářů, kteří do něj zatím investovali 211 milionů korun. Zhodnocení akcií se pohybuje mezi šesti až deseti procenty ročně. Jeho strategie je vyhledávat mimořádně kvalitní investiční obrazy, které dlouhodobě drží a prezentuje na výstavách. Na základě vývoje na trhu pak rozhoduje, které prodá. Vznikl před pěti lety, hlavním zakladatelem byl finančník a mecenáš Libor Winkler.

"Soud bohužel nepřihlédl k faktu, že ceny děl Jana Zrzavého vzrostly od roku 2013 skokově a nelze tedy dnešními aukčními výsledky poměřovat ceny jeho díla před pěti lety," reaguje Vyskočil, podle něhož se fond odvolá.

Již dříve Vyskočil uvedl, že pokud soud rozhodne o vydání obrazu, bude žádat Molíka o vrácení kupní ceny. Molík ani jeho manželka nechtějí případ komentovat. Molík si sice vyžádal otázky e-mailem, ale již na ně neodpověděl. Policie přitom může nyní případ znovu otevřít.

"Policie to odložila, protože se neprokázalo, kdo a odkud to vzal. Dáme podnět, aby to znovu otevřela. Policie si může udělat vlastní závěry o vlastníkovi, ale měla by vycházet z tohoto rozhodnutí," podotkl Hofmannův advokát Karel Jindrák.

Sám Hofmann přitom nepředpokládá, že by si obraz v budoucnu nechal. "Už se o něm hodně ví a musel bych ho zabezpečit," říká s tím, že o to, aby mu obraz doma visel, nestojí i kvůli nepříjemné zkušenosti, kterou nyní zažívá. Zbylé zmizelé obrazy se podle něj stále neobjevily.