Vši opět řádí, přípravky jsou vyprodané. Vyšlechtili jsme odolné jedince, říká vědec

V Česku roste poptávka po přípravcích proti vším. V některých lékárnách bývají dokonce vyprodané. Zájem o přípravky je o desítky procent vyšší než v loňském roce. Parazitolog Jan Štefka vysvětluje, že vši jsou čím dál více odolné, a radí, jak se jich zbavit.

Oblíbený přípravek proti vším Paranit Extra někde bývá těžce k sehnání. Řetězec lékáren Magistra uvádí, že oproti minulému roku jeho prodeje stouply o polovinu. Podobná čísla hlásí i další řetězce a lékárny. Ačkoliv se data o vších nikde centrálně neevidují, z informací lékáren vyplývá, že Česko tento hmyz nyní opět trápí. "Minulý týden se na to lidé hodně ptali i hodně nakupovali," říkají v pražské lékárně U České koruny.

Parazitolog Jan Štefka z Akademie věd ale upozorňuje, že většina přípravků v lékárnách proti vším už tolik nefunguje. V každé populaci hmyzu totiž existují jedinci, kteří jsou proti těmto látkám odolní. Roky užívání chemických přípravků tak způsobí, že se vyselektují rezistentní jedinci, kteří se dál množí.

Stále ale existují způsobí, jak se vší efektivně zbavit. Parazitolog říká, že téměř stoprocentně je zlikviduje teplo při fénování. "Poté, co se vlasy vyfoukají do sucha, je nutné pokračovat ještě zhruba dvacet minut. Projít fénem celou hlavu, pramen po prameni. Horký vzduch zlikviduje vši i hnidy, které vyschnou. Chce to ale dělat opakovaně, klidně několikrát do týdne," popisuje Štefka.

Veš dětská není adaptovaná na vysoké teploty. Při teplotě vyšší než 42 stupňů Celsia totiž dochází k denaturaci bílkovin, tedy k jejich nevratnému zničení. Podle Štefky je ale nutné vlasy správně vyfénovat, což lidé leckdy nezvládnou. Například v Praze ale funguje Vší klinika, která ošetření horkým vzduchem nabízí.

Na internetu lze narazit i na další tipy a rady, jak se vší zbavit nebo se jim vyhnout. Parazitolog Štefka vysvětluje, že většinou jde o nesmysly. Například tvrzení, že vši nejdou na barvené vlasy, označuje za naprosto mylné. Pokud však člověk už vši má a rozhodne se vlasy si obarvit, mohou chemické látky vším ublížit. Upozorňuje však, že rozhodně nejde o účinné či preventivní řešení. Podobně hodnotí i zábal ze směsi kondicionéru a francovky.

Oblíbenou radou je také nanášení tea tree olejů do vlasů. Jde o esenciální olej z listů australského stromu kajeputu střídavolistého, známého spíše pod názvem čajovníkový strom. Štefka uznává, že některé esenciální oleje mohou hmyzu vadit, ale nefungují jako silné repelenty a jejich účinnost je velmi nízká.

Děti vši nejčastěji přinesou ze školy. Přenáší se tak, že se lidé dotknou hlavy člověka, který vši má. "Bez doteku to nejde," upozorňuje parazitolog. Mimo svého hostitele má veš jen velmi omezenou schopnost pohybu. Její háčkovité končetiny jsou uzpůsobené především na pohyb ve vlasech. I po listu papíru se veš pohybuje pomalu a neobratně. Navíc mimo stabilní prostředí hostitele přežívá jen několik málo hodin, maximálně dva dny.

To však neplatí pro všechny druhy a poddruhy. Například veš šatní dokáže žít nejenom ve vlasech, ale také v oblečení. Ta ale tak rozšířená není. "Je především u lidí, kteří nemají přístup k hygieně. Dnes jsou to třeba bezdomovci, ale dřív to bylo typické například v zákopech během války," vysvětluje Štefka. Veš šatní může přenášet i různá onemocnění, což u vši dětské nehrozí.