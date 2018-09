Vodákům zase povolíme pít, zákaz nemá smysl, shodují se poslanci

Nakonec prošlo doporučení, aby poslanci schválili na všech tocích povolenou hladinu jednoho promile alkoholu.

Praha - Vodáci si možná brzy budou moci dát opět na vodě pivo nebo víno bez hrozby přísného trestu. Hospodářský výbor sněmovny projednával pozměňovací návrh, aby byla zrušená nulová tolerance alkoholu při rekreační plavbě pro ty, co takzvaně vedou plavidlo. A doporučil sněmovně změnu schválit s tím, že by měla být tolerovaná hladina jednoho promile alkoholu v krvi.

Návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě podala skupina poslanců.

"Tento návrh cílí zejména na vodáky, aby nebyli novým zákonem postižení," uvedl jeden z navrhovatelů, poslanec za piráty Lukáš Bartoň. Navrhuje toleranci jednoho promile alkoholu v krvi buď všeobecně, nebo jen na dopravně nevýznamných vodních cestách.

V současné době platí pro vodáky nulová tolerance a policie si kontroly lidí s pádly v poslední době oblíbila. Teď mají vodáci poměrně vysokou šanci, že si pivo na lodi zase budou moci dát. Poslanci už návrh podpořili v prvním čtení, po projednání ve výborech půjde do třetího čtení.

Zpravodaj návrhu Vojtěch Munzar (ODS) uvedl, že návrh na zrušení pokut podporuje. "Navrhuji nejprve hlasovat o toleranci jednoho promile bez omezení na významné vodní cesty," řekl Munzar.

Také Ivan Adamec (ODS) uvedl, že na vodě nemá platit stejně striktní zákaz alkoholu jako například na silnicích. "Jako byly indiánské kmeny pověstné kouřením, Evropa je známá svým pitím. Nechci žít ve státě, který tohle bude upravovat zákonem," řekl Adamec.

Podle něj jsou toky, na kterých jezdí právě jen vodáci, a žádná omezení alkoholu na nich nemají význam. "Na co na horní Vltavě děláme takové věci? Tam, kde se to nekříží s lodní dopravou," dodal s tím, že není třeba se bavit ani o povolené hranici alkoholu, ale definovat toky, které neslouží dopravě, ale zábavě lidí. "Pak to nemá nic společného s dopravou," míní Adamec.

Martin Kolovratník (ANO) připomněl, že je zároveň třeba rozlišovat plavidla s vlastním motorem a ta bez pohonu. "Souhlasím s tím, že na sledovaných cestách budeme přísnější," řekl.

Roman Kubíček z ANO následně přidal vlastní návrh s tolerancí alkoholu půl promile. Pomalejší "uvolnění" tolerance v debatě podpořil i jeho stranický kolega Patrik Nacher. "Ale rozšířil bych to na všechny rekreační aktivity, tedy i pro cyklisty nebo pro lidi na in-line bruslích," řekl. Následně padl ještě třetí návrh na kompromisní hladinu povoleného alkoholu osm desetin promile.

"Štve mě, že se o tom vůbec bavíme. Že vůbec bráníme lidem prožívat své volnočasové aktivity," poznamenal Petr Pávek za STAN. V podobném duchu se vyjádřili další členové výboru, kteří kritizovali, že nulová tolerance alkoholu bere vodákům svobodu a tím zároveň i možnost chovat se podle vlastní odpovědnosti.

Navrhovaná změna plavebního zákona by měla pouze dekriminalizovat, nikoli plně legalizovat pití alkoholu na vodě. V platnosti tak má zůstat ustanovení, které policii nebo Státní plavební správě umožňuje zakázat plavbu člověku pod vlivem alkoholu nebo ho potrestat za ohrožování ostatních pod vlivem alkoholu.



Ze všech návrhů nakonec vzniklo sedm různých kombinací podle toho, kde má být nulová tolerance zrušená a jaká má být povolená hladina. Nakonec prošlo doporučení, aby poslanci schválili na všech tocích povolenou hladinu jednoho promile alkoholu.

"Vzhledem k tomu, že v současnosti má jak háček, tak zadák limit rovný nule, tak rozhodnutí sněmovního Hospodářského výboru vítám. Jedná se o kompromisní řešení, díky kterému jsou vodáci opět blíže naději, že novela projde i třetím čtení a vejde v platnost," komentoval rozhodnutí výboru Bartoň.

