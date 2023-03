Vítr odstřihl od proudu tisíce odběratelů. Problémy působí i v dopravě

Silný vítr, který v noci na sobotu zasáhl Česko, působí problémy v dopravě a energetice. Bez proudu bylo ještě během dopoledne kolem 3000 odběratelů elektřiny v Česku, zejména na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči v krajích museli vyjíždět k desítkám případů zlomených větví a popadaných stromů. Vítr provázený sněžením působí problémy i na železnici a na silnicích.

Pro kamiony je od půlnoci uzavřená silnice z Tanvaldu do Harrachova na Jablonecku. Varování meteorologů před silným větrem platí až do dnešního večera.

Vítr v noci dosahoval rychlosti až 90 kilometrů v hodině, na horách i více. Stanice Nová Ves v Horách na Mostecku zaznamenala dokonce náraz o rychlosti přes 110 kilometrů v hodině, uvedl dnes ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém facebookovém účtu.

Polámané větve a větrem vyvrácené stromy způsobily poruchy na elektrickém vedení. Bez proudu bylo v sobotu ráno zhruba 4400 odběratelů energetické společnosti EG.D v Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině. Dalších zhruba 2500 odběrných míst bez elektřiny měla společnost ČEZ. Na jejím distribučním území byla nejhorší situace na východě Čech a v Moravskoslezském kraji. Situace ale byla klidnější než v noci, kdy kolem 03:00 bylo bez dodávek elektřiny přes 8000 zákazníků ČEZ.

Popadané stromy působí problémy také v železniční dopravě. Jen v Jihočeském kraji byl ráno kvůli větru přerušený provoz vlaků na několika úsecích. Stromy spadly do kolejišť mezi Ražicemi a Táborem a mezi Táborem a Horní Cerekví na Vysočině. Na trati z Českých Budějovic do Rakouska je kvůli poruše trakčního vedení uzavřený úsek Rybník - Horní Dvořiště.

Na Vysočině je kvůli poruše trakčního vedení ve stanici Jihlava - město zavedena náhradní autobusová doprava mezi Rantířovem a Jihlavou a mezi Jihlavou a Kostelcem. Provoz na dráze bude podle ČD zřejmě přerušený celé dopoledne.

Problémy působí počasí také na silnicích. U Škrdlovic na Žďársku dnes ráno havaroval autobus, dva lidé se lehce zranili. Nehoda se stala na hlavním tahu 37 po 08:00. Sjízdnost silnic na Vysočině je zhoršená kvůli sněžení a silnému větru. V Solnici na Rychnovsku narazilo auto do zlomené části stromu. Nehoda se obešla bez zranění, informovali královéhradečtí krajští hasiči.

V některých regionech museli hasiči zasahovat už u desítek případů souvisejících se silným větrem. V Jihomoravském kraji měli hasiči za noc 25 výjezdů. Nejvíce řešili popadané stromy, vyjížděli ale i k větrem odnesenému přístřešku nebo spadlému billboardu. Události nikomu nezpůsobily zranění.

Kvůli silnému větru a sněžení je na Jablonecku od půlnoci uzavřená pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.

Varování před silným větrem, které v pátek vydal ČHMÚ, platí pro celé Česko až do sobotního večera. Vítr může mít v nárazech rychlost kolem 70 kilometrů za hodinu, na horách až kolem 110 kilometrů v hodině. Na horách se navíc mohou tvořit závěje a sněhové jazyky.

Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku. Dnes ráno vítr na Sněžce dosahoval rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu. Horská služba Krkonoše kvůli silnému větru a mlze nedoporučuje hřebenové túry. V Krkonoších může vítr v nárazech dosahovat rychlosti přes 72 km/h, na hřebenech přes 108 km/h, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. Ostatní hlavní lanovky ve východních Krkonoších byly v provozu