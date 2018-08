Vinař roku 2018 vyráběl v Emirátech pitnou vodu, potom se rozhodl dělat na Moravě nejlepší vína

Miroslav Volařík byl při vyhlašování nejlepších vín letošního roku pořádně překvapený. Nejen, že se kolekce jeho vín z Vinařství Volařík v Mikulově dostala mezi nejlepší osmičky, ale nakonec uslyšel, že právě toto vinařství je Vinařem roku 2018. "Nečekali jsme, že budeme až tak bodovat, ale samozřejmě jsem šťastný, je to obrovský úspěch, za který vděčím svým spolupracovníkům," říkal na pražském Žofíně po vyhlašování výsledků.

Mikulov, Praha - Když začne Vinař roku 2018 Miroslav Volařík mluvit o víně, je hned jasné, jak moc ho právě toto téma zajímá a baví. Jenže, hned na začátku vyprávění neopomene upozornit, že ještě před proměňováním hroznů v co nejlepší víno se věnoval poněkud jiné činnosti - proměňoval mořskou vodu ve vodu pitnou.

"Po roce 1989 jsem odešel do Spojených arabských emirátů. Vystudoval jsem technologii zpracování vody, vždycky jsem chtěl cestovat, a když přišla po roce 1989 taková možnost, přihlásil jsem se na konkurz do jedné rakouské firmy," vzpomíná. Firma se věnovala právě úpravě vody a Miroslav Volařík byl vybraný pro práci v Emirátech.

Ne, že by se do té době vínu nevěnoval, ale byl to spíše koníček, rodinná povinnost, protože rodina Volaříků, stejně jako mnohé další rodiny na Moravě, měla vinice a v menším také víno vyráběla. Miroslav Volařík se ale jako vystudovaný technolog vody vždy více zajímal o tento obor, ke kterému přidal po návratu z Emirátů podnikání v oblasti potiskovacích technologií. Víno stále ještě u něj nebylo na prvním místě.

"Změnilo se to se vstupem země do Evropské unie. Uvědomil jsem si, že jako rodina máme i vinařskou historii, cítil jsem, že víno by mohlo být i výborný marketingový nástroj pro podnikání mých firem," vysvětluje. Zažádal tedy o pozemky, které rodině sebrali v minulosti komunisté a zároveň nakupoval další. Tak začalo vnikat Vinařství Volařík, s kterým postupně slavil úspěchy.

I když na Žofíně tvrdil, jak je z titulu Vinař překvapený, pro přítomné to až tak překvapivé nebylo. Volařík má v oboru velmi dobré jméno dlouhodobě, v minulosti si už navíc jednou titul Vinař roku odnesl. Za poslední rok ale došlo ve firmě k jedné změně, na místě hlavního technologa a enologa Filipa Mlýnka vystřídala Eliška Beková - a hned navázala na úspěchy svého předchůdce.

"Ona je ten člověk, který rozhodoval, kdy budeme sbírat hrozny, co z nich budeme a jak. Ona má nejvyšší zásluhu na tom, to, že jsme se stali Vinaři roku, je to její obrovská zásluha," oceňoval ji Miroslav Volařík a dodával, že patří mezi mladé lidi v oboru, kteří jsou vzdělaní a zapálení pro svou práci. "Své znalosti dává do vína, což je fantastické. Vůbec, mít kvalitní spolupracovníky, kteří své práci rozumí, je strašně důležité. Potom jsou z toho krásné výsledky."

Nejlepší vína byla výhradně z Moravy

Pokud jde u budoucnost českého a moravského vinařství, Miroslav Volařík i další ocenění vinaři mluvili na toto téma velmi optimisticky. "Naše vinařství má obrovskou budoucnost. Je v něm stále více mladých lidí, kteří jsou velmi vzdělaní, mají výbor přehled a práce je velmi baví. Důležité je také to, že stát změnou zákonů zamezil nekalým dovozům, navíc lidé u nás si stále více uvědomují hodnotu kvalitního vína," věří Volařík.

Podobně mluvil například také Jindřich Kadrnka, který si odnesl nejvyšší cenu pro bílé víno - Národní Šampion bílých vín pro rok 2018 za víno Ryzlink rýnský 2017 výběr z cibéb. "Pokud jde o víno, jsem do budoucnosti velký optimista. Kromě toho pro mě je víno radost z toho, že člověk dělá práci, která ho baví, a při které se může radost se svými přáteli," vysvětloval Kadrnka, který bydlí v Březí u Mikulova.

Mimochodem, mezinárodní porota určila, že nejlepší kolekce vín byly letos výhradně z Moravy. Druhé místo získal Znovín Znojmo, třetí Zámecké vinařství Bzenec. Národním Šampionem červených vín pro rok 2018 se stalo Vinařství Kosík z Tvrdonic za víno Frankovka 2016 pozdní sběr. A na Moravě byla cena i loni, Vinařem roku 2017 se stalo Vinařství Spielberg z Archlebova.

"Mám obrovskou radost z toho, že máme u nás tak skvělé vinaře. Když jsem před šestnácti lety s Vinařem roku začínal, vůbec nejsem netušil, že z toho bude tak velká akce," radoval se ředitel soutěže Petr Marek, kterému hodně záleží na tom, aby v porotě seděli také mezinárodně uznávaní znalci vín ze zahraničí. i letos tak vína hodnotil například John Umberto Salvi, který je držitelem nejprestižnějšího titulu Master of Wine. "Seznámili jsme se před dvanácti lety. Nejdříve přijel sám, a teď nám zajišťuje nejkvalitnější degustátory z celého světa," podotkl Marek.

Vinař roku 2018 Miroslav Volařík i další vinaři ovšem ze slavnostního večera spěchali rychle do svých vinohradů. Vzhledem k velmi teplému létu totiž přišla vinařská sezona dřív, a všichni vinaři velmi rychle vystřídali honosné prostředí Žofína za pracovní prostředí.