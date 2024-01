Čtvrtstoletí viagry. Léky na erekci Češi používají dvakrát více než před deseti lety

Počet balení léků na poruchy erekce dodaných do Česka se za posledních deset let téměř zdvojnásobil, loni jich bylo více než půl milionu. Lékaři podle sexuologa Lukáše Bittnera z Andrologie kliniky Iscare pacientům kromě těchto léků v tabletách mohou nabídnout také další možnosti. Viagra jako první lék na erekci s účinnou látkou sildenafil byl v Česku registrovaný před 25 lety.

V současné době jsou na českém trhu ještě dvě další účinné látky v několika různých lécích. "Ty novější léky mají méně nežádoucích účinků a nebo po užití fungují déle," uvedl Bittner. "Krom tabletek můžeme pacientům nabídnout injekce do penisu nebo aplikaci rázové vlny, případně implantaci penilní protézy, ať už polotuhé, trojdílné nebo nafukovací," řekl.

Nejčastější příčinou poruch erekce je cévní porucha, obvykle jako následek vysokého tlaku, cukrovky nebo vysoké hladiny cholesterolu. Protézy neboli implantáty voperované do topořivých těles penisu jsou vhodné pro pacienty, u nichž se neosvědčily běžné metody léčby pomocí léků či vakuových pump.

Většina pacientů podle Bittnera přichází do ordinace už s tím, že vyzkoušeli různé volně prodejné doplňky na zlepšení erekce. "Z medicínských studií víme, že některé z přípravků efekt na kvalitu erekce mají, ale v porovnání s registrovanými léky jen velmi omezený a pomohou jen lidem s minimální poruchou erekce," dodal.

Zatímco v roce 2013 byla finanční hodnota do Česka dodaných léků podle Státní ústavu pro kontrolu léčiv zhruba 243 milionů korun za 263 tisíc balení, loni byla cena 506 tisíc balení zhruba 30 milionů korun. Cena léků se obvykle snižuje poté, co skončí doba patentové ochrany jeho účinné látky a léky jí obsahující začne vyrábět více výrobců. To se podle Bittnera stalo i u Viagry, které patentová ochrana skončila v roce 2013.

Protože se jedná o léky, které lékárny prodávají pouze na lékařský předpis, objevují se jejich nelegální prodeje na internetu nebo se prodávají jejich padělky. Poslední podobné varování lékový ústav zveřejnil v únoru loňského roku, dříve ale byla častější. Policie takové prodeje podle informací na webu ústavu prošetřovala například v roce 2007.

Podle Bittnera mohou být na internetu nabízené i léky se stejnou účinnou látkou, nikdo ale nekontroluje jejich bezpečnost nebo čistotu výroby. "V dnešní době může léky na poruchu erekce předepsat každý lékař včetně praktiků a cena při zakoupení většího balení je příznivá, tedy myslím, že nákup neoriginálních léků na internetu je zbytečným hazardem," doplnil.