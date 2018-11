před 39 minutami

Český novinář, komentátor a disident působil před rokem 1968 v Československém rozhlase. Vysílal i během okupace 21. srpna. Podle informací Českého rozhlasu zemřel v sobotu večer na selhání srdce. Oznámila to jeho rodina. Petránek byl signatářem Charty 77 a přispíval do samizdatových Lidových novin. Novinářské práci se věnoval i po odchodu do důchodu roku 1993.