Ve sporu o Peroutku jsme vyhráli 3:1, tvrdí Hrad. Za Zemana se musel omlouvat stát

Kancelář prezidenta republiky považuje výsledek sporu ohledně údajných výroků novináře Ferdinanda Peroutky za vítězství ministerstva financí. Peroutkova vnučka Terezie Kaslová sdělila, že kancelář odvádí pozornost od toho, že prezident Miloš Zeman "až do trapnosti" lhal. Za podstatné považuje to, že soud nařídil omluvu. Případ se táhl několik let.

Zeman své výroky o Peroutkovi pronesl v lednu 2015 na pražském fóru k holokaustu, kde hovořil o selhání intelektuálů v krizové situaci, jakou byl nástup nacismu. Zeman mimo jiné tvrdil, že Peroutka byl autorem článku "Hitler je gentleman". Kaslová kvůli Zemanovým tvrzením vedla se státem spor, ve kterém vysoudila omluvu za tvrzení, že její dědeček byl autorem takového článku. Omluvu i za další prezidentova tvrzení soudci zamítli. Kaslová proti verdiktu podala ústavní stížnost, rozhodla se ji ale vzít zpět. "Po sedmi letech strávených s tímto sporem považuji za podstatné, že soud shledal zodpovědnost prezidenta za pronesené výroky. Dále se nechci osobou Miloše Zemana zabývat," uvedla. Související Zastupování Zemana v kauze Peroutka stálo 729 tisíc. Tratím na tom, tvrdí advokát Kancelář prezidenta republiky v prohlášení uvedla, že výsledek sporu není vítězstvím Kaslové, protože soudy za tři výroky odmítly omluvu nařídit a přikázaly ji jen v jednom případě. "Jednoduchou proporcí tak lze aritmeticky konstatovat, že toto utkání ministerstvo financí nad Terezií Kaslovou vyhrálo 3:1," uvedla. "Kancelář prezidenta republiky pouze rozmělňuje nepříznivý výsledek a pokouší se odvést pozornost od skutečnosti, že prezident republiky v zásadním výroku, tedy že byl Ferdinand Peroutka autorem článku 'Hitler je gentleman', lhal, a to až do trapnosti," reagovala na vyjádření Hradu Kaslová. Připomněla, jak Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček opakovaně trvali na existenci článku i na tom, že ho prezident na vlastní oči viděl. Na jeho nalezení bezvýsledně vypsali odměnu. "Podstatné a rozhodující je jasné sdělení soudu, že je prezident za své nepravdy zodpovědný a pokud jednal z pozice hlavy státu, musí se za ně omluvit. Byť tak musel učinit stát, protože v sobě nenašel tolik cti, aby tak učinil sám," dodala. Hrad dál spojuje Peroutku s antisemitismem Prezidentská kancelář tvrdí, že soudy konstatovaly, že Zeman nebyl veden zlým úmyslem, ale chtěl varovat "před pomýlením v určitém čase, kdy ještě nebyly zřejmé zrůdné následky nástupu nacistické totality". Související Ministerstvo financí se omluvilo za Zemanův výrok o Peroutkovi. Kauza trvala sedm let "Naopak provedením dokazování bylo prokázáno - a doslova v plném rozsahu přečteno opakovaně v řízení před odvolacím soudem - že Ferdinand Peroutka zejména v článku 'Češi, Němci a židé' uveřejněného v Přítomnosti dne 22. února 1939, prezentoval svůj nezakrytý antisemitismus, a to v míře, která by dnes mohla být posuzována jako trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, či podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod," dodala. Seznam Zprávy již dříve uvedly, že Kancelář prezidenta republiky za právní zastupování v tomto sporu zaplatila 729 tisíc korun. Zemana u soudu zastupoval advokát Marek Nespala. "Pokud by se (Zeman) hned omluvil, stát by celý spor nestál ani korunu," uvedla Kaslová. Video: Na válku se Zemanem bych se vykašlala, bojuju za rodinu, říká Kaslová (21. 8. 2020) 13:20 Přála bych si, aby prezident země, ve které žiji, byl schopen uznat chybu. V mých očích by ho to velmi zušlechtilo, říká vnučka Ferdinanda Peroutky. | Video: Daniela Drtinová