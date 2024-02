Vláda chce v Česku dočasně zakázat prodej produktů s HHC

Prodej produktů s kanabinolem HHC i několika dalšími látkami by měl být v Česku zhruba do měsíce zakázaný. Vláda se ve středu shodla na zařazení HHC i některých jiných substancí na seznam zakázaných látek. Nařízení o tom by měla schvalovat příští týden. Kabinet tak rozhodl poté, co v poslední době v nemocnicích po požití produktů s HHC skončili dospělí i děti.

Před zákazem varovala asociace adiktologů i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Požadovali ho naopak vládní lidovci. Kabinetu ho ve středu společně navrhovali ministři zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle nich by měl být zákaz dočasný do přijetí novely s regulací prodeje.

Hexahydrokanabinol HHC pochází z konopí, dá se vyrobit synteticky. Má povzbuzující účinky. Ve větší dávce však může vyvolat úzkosti, závratě a další potíže. Prodej je legální. K dostání jsou náplně do elektronických cigaret, želé, vonné předměty, roztoky, květy i jiné zboží.

Produkty s HHC nejsou vedeny jako potraviny. Podle Výborného a Válka není jiná cesta k zabránění zdravotních dopadů než zařazení na seznam zakázaných látek. Ministři argumentovali také tím, že látku zakázalo v Evropě 12 zemí. Zmiňovali třeba Francii. Výborný řekl, že by zákaz po všech procedurách mohl v ČR začít platit zhruba do měsíce.

Podle Vobořila by bylo ideálním řešením urychlené projednání novely o návykových látkách s regulací psychomodulačních látek, mezi které by měl patřit i kanabinol HHC. Před zákazem protidrogový koordinátor varoval. Poukazoval mimo jiné na zkušenosti z Francie.

Uvedl, že na tamním trhu zakázané látky nahradily jiné deriváty se silnějším účinkem. Obává se, že i v Česku zakázané méně rizikové substance rychle vytěsní nebezpečnější deriváty. Také Asociace poskytovatelů adiktologické péče (APAS), která pracuje se závislými, v tiskové zprávě poukázala na neúčinnost prohibice a na rozšiřování nebezpečnějších látek.

Novelu s regulací psychomodulačních látek předložila loni začátkem srpna skupina poslanců všech stran kromě SPD. Dolní komora předlohu poslala do dalšího projednávání koncem září. Podle Vobořila by bylo ideální, kdyby zákonodárci schválili zákon co nejdřív. Válek uvedl, že by novelu měl příští týden projednávat sněmovní zdravotní výbor. Ministři tvrdí, že její přijetí může ale trvat měsíce a zavedení seznamu psychomodulačních látek pak i roky.

Experti požadují pravidla kontroly a prodeje

Experti na drogovou problematiku hodnotí psychomodulační látky jako méně rizikové, doporučují ale stanovit jasná pravidla kontroly a prodeje. Ten by podle návrhu byl možný jen s obsluhou ve speciálních obchodech. Děti a mladí do 18 let by nemohli produkty koupit. Zakázaná by byla reklama.

Zařazení na seznam zakázaných látek znamená také to, že držení HHC bude trestné. Vobořil a další odborníci poukazují na možné dopady. Jako příklad zmiňují třeba několikaleté tresty vězení kvůli marihuaně. Produkty s HHC se také budou muset zlikvidovat.

Zákazu se snažili předejít obchodníci a distributoři. Skupina prodejců se ještě před vyjádřením vlády sama rozhodla, že jedlé produkty s HHC stáhne do konce týdne ze svých prodejních míst. Zástupce prodejců Vojtěch Ulman sdělil, že si prodejci rizikovost uvědomují. Jsou ale přesvědčeni o tom, že zákaz by mohl výrobky s HHC přesunout na černý trh a vyvolat poptávku po nebezpečnějších derivátech.

Ministerstvo zdravotnictví chtělo HHC a další látky na seznam zakázaných substancí zařadit už loni v červenci, vláda s tím ale tehdy nesouhlasila. Místo zákazu vznikla právě novela.