V ODS končí i první jihočeský hejtman Zahradník, krajské ODS se odlivu nebojí

Jaký bude dopad na stranu, podle nich ale ukáže až čas a bude hlavně na jihu Čech, míní předsedové krajských ODS.
Odchod z ODS po 22 letech a založení nového hnutí oznámil Kuba ve čtvrtek s tím, že se názorově rozchází s vedením strany. Následně oznámili odchod ze strany českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová a její první náměstek Petr Maroš a oba se chtějí stát členy Kubova hnutí. Stejné kroky v pátek avizoval první jihočeský hejtman Jan Zahradník, který patří mezi nejvýraznější polistopadové politiky Jihočeského kraje.
"Politice se na komunální i celostátní úrovni věnuji více než 30 let. V roce 2021 jsem dokončil poslanecký mandát a mám pocit, že přibližně od té doby se se stranou od sebe vzdalujeme. Vadí mi například progresivistické pojetí, které se v ODS objevuje třeba v otázce životního prostředí nebo i jiných témat. Jsem svým založením konzervativní člověk a připadá mi, že já už nemám straně co dát a ona nemá co dát mně," řekl v pátek Zahradník.
Senátor Zbyněk Sýkora (ODS) z Českých Budějovic se chce o víkendu s Kubou sejít. V pátek řekl, že má v politice nějaké cíle a pokud by dospěl k závěru, že by je mohl naplňovat v Kubově novém hnutí lépe než v ODS, ovlivnilo by to jeho rozhodnutí. Chce ho oznámit počátkem příštího týdne.
Senátor ODS Tomáš Goláň na sociální síti bez uvedení jmen sdělil, že ví v třicetičlenném klubu ODS a TOP 09 minimálně až o osmi lidech, které by Kuba mohl získat, a o minimálně dalších čtyřech senátorech z ostatních frakcí. Pokud by tato dvanáctka navázala spolupráci s klubem ANO, mohla by frakce hnutí Andreje Babiše získat největší vliv v Senátu i bez vyhraných voleb, tvrdí Goláň.
Naopak senátor a starosta Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku Tomáš Jirsa stranu měnit nehodlá. "Jediná politická organizace, s níž jsem se spojil, je ODS. Nechci ale tvrdit, že se vším ve straně souhlasím. Vadí mi například v některých věcech pohled na ochranu přírody a nebojím se za to vedení ODS kritizovat," uvedl Jirsa. Dodal, že i když zůstane občanským demokratem, nebrání mu nic v tom, aby nadále bez problémů spolupracoval i s hejtmanem Kubou.
O vystoupení ze strany neuvažuje ani jihočeský poslanec ODS a prachatický starosta Jan Bauer. Předseda poslanců ODS Marek Benda ČTK sdělil, že Kubův odchod očekával, neboť se vůbec nezapojil do kampaně před letošními sněmovními volbami. "Myslím, že nikdo z poslanců ho nebude následovat," poznamenal.
V krajích představitele ODS Kubovo oznámení nepřekvapilo. "Jeho vystupování a práce uvnitř strany dává logické vyústění k tomuto kroku," řekl starosta Havlíčkova Brodu a člen výkonné rady ODS Zbyněk Stejskal.
Občanských demokratů je aktuálně 10.720. Jejich počet kontinuálně klesá, v posledních letech zhruba o 500 za rok. Dosluhující předseda ODS i vlády Petr Fiala ve čtvrtek uvedl, že Kuba nevyužil prostor před lednovým stranickým kongresem pro vystoupení s alternativním programem.