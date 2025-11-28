Domácí

V ODS končí i první jihočeský hejtman Zahradník, krajské ODS se odlivu nebojí

Po čtvrtečním oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že odchází z ODS a plánuje vznik vlastního politického hnutí, stranu opouštějí někteří jeho dosavadní regionální spolustraníci včetně prvního jihočeského hejtmana Jana Zahradníka. Další krok zvažují. Velkého odlivu lidí z občanské demokracie se ale představitelé regionálních uskupení příliš neobávají.
Jaký bude dopad na stranu, podle nich ale ukáže až čas a bude hlavně na jihu Čech, míní předsedové krajských ODS.

Odchod z ODS po 22 letech a založení nového hnutí oznámil Kuba ve čtvrtek s tím, že se názorově rozchází s vedením strany. Následně oznámili odchod ze strany českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová a její první náměstek Petr Maroš a oba se chtějí stát členy Kubova hnutí. Stejné kroky v pátek avizoval první jihočeský hejtman Jan Zahradník, který patří mezi nejvýraznější polistopadové politiky Jihočeského kraje.

"Politice se na komunální i celostátní úrovni věnuji více než 30 let. V roce 2021 jsem dokončil poslanecký mandát a mám pocit, že přibližně od té doby se se stranou od sebe vzdalujeme. Vadí mi například progresivistické pojetí, které se v ODS objevuje třeba v otázce životního prostředí nebo i jiných témat. Jsem svým založením konzervativní člověk a připadá mi, že já už nemám straně co dát a ona nemá co dát mně," řekl v pátek Zahradník.

Senátor Zbyněk Sýkora (ODS) z Českých Budějovic se chce o víkendu s Kubou sejít. V pátek řekl, že má v politice nějaké cíle a pokud by dospěl k závěru, že by je mohl naplňovat v Kubově novém hnutí lépe než v ODS, ovlivnilo by to jeho rozhodnutí. Chce ho oznámit počátkem příštího týdne.

Senátor ODS Tomáš Goláň na sociální síti bez uvedení jmen sdělil, že ví v třicetičlenném klubu ODS a TOP 09 minimálně až o osmi lidech, které by Kuba mohl získat, a o minimálně dalších čtyřech senátorech z ostatních frakcí. Pokud by tato dvanáctka navázala spolupráci s klubem ANO, mohla by frakce hnutí Andreje Babiše získat největší vliv v Senátu i bez vyhraných voleb, tvrdí Goláň.

Naopak senátor a starosta Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku Tomáš Jirsa stranu měnit nehodlá. "Jediná politická organizace, s níž jsem se spojil, je ODS. Nechci ale tvrdit, že se vším ve straně souhlasím. Vadí mi například v některých věcech pohled na ochranu přírody a nebojím se za to vedení ODS kritizovat," uvedl Jirsa. Dodal, že i když zůstane občanským demokratem, nebrání mu nic v tom, aby nadále bez problémů spolupracoval i s hejtmanem Kubou.

