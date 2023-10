V neděli si Češi přispí. Skončí letní čas, hodiny se posunou z 3:00 na 2:00

V noci na neděli skončí letní čas a začne standardní středoevropský čas (SEČ), pro který se vžilo označení zimní. V 03:00 se hodiny vrátí na 02:00, noc tak bude o hodinu delší. S posunem času by měli počítat mimo jiné lidé, kteří budou v tu dobu cestovat veřejnou dálkovou dopravou. Noční vlaky a autobusy totiž ve stanicích hodinu vyčkají na odjezd podle středoevropského času.

Nedělní změna času se dotkne několika nočních dálkových vlaků Českých drah a jejich partnerů, které uprostřed noci zůstanou hodinu stát a odjedou podle zimního času. "Pokud by tyto spoje nezůstaly stát, jely by po změně času ve zbytku trasy o hodinu dříve," uvedl v tiskové zprávě mluvčí drah Petr Pošta. Zimní čas bude platit následujících pět měsíců, tedy do poslední březnové neděle příštího roku.

V Bohumíně na odjezd podle nového času bude čekat vlak z Prahy do Humenného a dva spoje mezi Štýrským Hradcem a Berlínem. Vlak směřující z Humenného do Prahy počká na Slovensku v Čadci. S posunem času by měli počítat také cestující v nočních přímých vlacích z Prahy přes Lipsko, Frankfurt nad Mohanem a Basilej do Curychu a zpět. Spoje budou čekat v noci na neděli na odjezd podle středoevropského času v Německu.

Regionálních vlaků ČD se hodinové čekání nedotkne, protože v době přechodu na nový čas nejedou. Ranní vlaky vyjedou již podle SEČ, doplnil mluvčí.

Podle plánu Evropské komise mělo povinné střídání času skončit v celé Evropské unii loni. Členské státy se ale nedohodly, který čas bude platit trvale. Česká vláda tak předloni schválila nařízení, podle kterého se bude čas měnit i v dalších pěti letech.

Letní čas byl v českých zemích poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v době energetické krize na konci 70. let minulého století. Do poloviny 90. let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem EU a časový posun trvá sedm měsíců.

Původně se letní čas zavedl kvůli úsporám energie, které jsou ale nyní zanedbatelné. Odborníci naopak upozorňují, že převažují negativní důsledky na lidské zdraví.