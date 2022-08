V centru Prahy se scházejí tisíce účastníků průvodu Prague Pride

V centru Prahy se scházejí tisíce lidí, kteří se odpoledne zúčastní průvodu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů, trans a queer lidí (LGBT+) Prague Pride. Jsou zejména v horní části Václavského náměstí, přicházejí s duhovými vlaječkami, případně si je na místě pořizují, někteří mají symbolické barvy duhy namalované na tvářích. Pochod na Letnou má vyrazit ve 13:00. Proti akci protestuje několik lidí.

Na situaci dohlížejí policisté, ve spodní části náměstí hraje taneční hudba. Duhový průvod má být letos bez alegorických vozů, což pořadatelé odůvodnili důrazem na udržitelnost. Magistrátu ohlásili účast 20 000 lidí.

U sochy sv. Václava stojí dva odpůrci akce a mají transparent s nápisem Česko není Sodoma a znaky pro mužské a ženské pohlaví. V konfliktu s účastníky akce nejsou, ti mají také své transparenty, například se slogany vyzývající k podpoře LGBT+ komunity. Řada lidí má také na krku květinové girlandy v barvách duhy, papírové květiny či balonky, někteří přicházejí v kostýmech. Ve spodní části náměstí několik mužů protestuje proti průvodu s transparenty s nápisy odkazujícími k bibli.

Průvod se koná poprvé od roku 2019, v předchozích dvou letech se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19.

Účastníci projdou ulicemi Na Příkopě a Celetnou, přes Staroměstské náměstí a dále Pařížskou ulicí k Vltavě a přes Čechův most. Poté budou pokračovat po schodech nahoru na Letnou. Pořadatelé pro lidi se zhoršenou pohyblivostí či rodiče s kočárky zajistí od schodů na Letnou cestu autobusem.

V Letenských sadech a na pláni pak bude do večera hudební a doprovodný program, a to na šesti pódiích. Vystoupí například Tom Auspaul, Girli nebo kapela We Are Domi.