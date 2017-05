V babyboxu v Havlíčkově Brodě byl nalezen novorozený chlapec

před 14 minutami

Do babyboxu havlíčkobrodské nemocnice v pondělí před 17:00 někdo vložil novorozeného chlapce. Novorozeně je zdravé a váží 3310 gramů. Je to už čtvrté dítě, které bylo vloženo do babyboxu v Havlíčkově Brodě. ČTK to sdělila mluvčí nemocnice Petra Černo. Jde podle statistik o 154 miminko vložené v České republice do babyboxu. Dítě se podle primářky dětského oddělení Magdaleny Chvílové Weberové narodilo v pondělí a je v dobrém zdravotním stavu. "Sestřičky chlapce pojmenovaly Milan, pan Hess mu pak přidělil jméno Jiří po hejtmanovi Vysočiny Jiřím Běhounkovi," řekla mluvčí. Chlapec je podle ní evidovaný jako Milan Jiří Brodský. V havlíčkobrodské nemocnici byla odložena už čtyři miminka.