U prezidenta to nebude lehké. Chci dosáhnout kompromisu, říká před schůzkou Babiš

O blíže neurčený kompromis se večer bude premiér Andrej Babiš (ANO) snažit v Lánech při společné diskusi s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o situaci kolem výměny ministra kultury. V Bruselu před summitem EU, z něhož v případě potřeby do Lán odjede předčasně, český premiér řekl, že jednání nebude jednoduché, ale určitě nechce "žádný konflikt, žádné žaloby".

"Jdeme tam společně s panem Hamáčkem, tak musíme to řešit nějakým kompromisem, i když to nebude jednoduché," prohlásil v úterý v Bruselu Babiš. Společně s Hamáčkem se prý budou snažit přesvědčit Zemana, že vláda je založena na koaliční smlouvě a ČSSD má na nominaci svého člověka do ní právo.

"Pan prezident má na to jiný názor, jiný názor na pana Staňka, tak uvidíme, jestli budu úspěšný," podotkl předseda vlády.

Situace kolem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) se vyhrotila minulý týden, než v neděli vypršel termín, do kterého ČSSD požadovala, aby byla výměna Staňka za místopředsedu ČSSD Michala Šmardu dořešena.

Zeman přitom nenaznačuje, že by se Staňka chystal odvolat, naopak avizuje, že se pokusí ministra usmířit se šéfem ČSSD a vicepremiérem Hamáčkem.

Hamáček mluvil minulý týden v souvislosti s počínáním prezidenta o tom, že Česko je na hraně ústavní krize. Na páteční schůzce se s Babišem dohodli na tom, že ČSSD počká na výsledek dalšího jednání premiéra s prezidentem. Hrad poté oznámil, že v úterý přijme v Lánech Babiše i Hamáčka.

...Tím se hrací pole přesouvá do rukou pana prezidenta, pana premiéra a předsedy ČSSD. Je iluzorní si myslet, že mám jakoukoliv možnost toto dění ovlivnit. Nemám. Proto se na celou situaci již dívám z jistého odstupu, snažím se pokračovat v práci a nedělat “prudké pohyby”. — Antonín Staněk (@StanekAntonin) July 2, 2019

Nemůžu za nynější vládní krizi

Staněk v úterý na Twitteru odmítl, že by stál za nynější krizí. "Je naivní se domnívat, že jsem to já, kdo stojí za současnou vládní krizí," uvedl.

Napsal, že po jeho rezignaci a poté, co ji Zeman nepřijal, "se hrací pole přesouvá do rukou pana prezidenta, pana premiéra a předsedy ČSSD". Je prý "iluzorní" si myslet, že má "jakoukoli možnost toto dění ovlivnit".