Páteční počasí přepsalo stoleté rekordy, bylo i přes 24 stupňů Celsia

Pátek 20. října byl v Česku dalším podzimním rekordně teplým dnem. Nové maximum zaznamenala téměř pětina ze zhruba 160 stanic, které měří aspoň 30 let. Nejtepleji bylo na jihu a jihovýchodě území, i víc než 24 stupňů Celsia. Rekord pro dnešní den přepsaly také dvě stanice měřící více než 100 let.

Maximální teploty se podle meteorologů pohybovaly v širokém rozmezí od deseti stupňů Celsia na západě a severozápadě do 24 stupňů na jihu a jihovýchodě země. "Nejvyšší teplotu 24,1 stupně Celsia zaznamenala stanice Byňov v Novohradských horách, kde i vlivem fénového efektu teplota kolem 16. hodiny vzrostla v krátké době o devět stupňů," uvedl ČHMÚ.

Fénový efekt nastává při přetékání vzduchu přes horskou překážku, ohřívá se za ní už z velké výšky a do krajiny se dostává velmi teplý a suchý.

Nová maxima na místech s dobou měření delší než sto let jsou z Olomouckého a Zlínského kraje. V Přerově, kde se teploty zaznamenávají 140 let, pátečních 22,8 stupně Celsia přepsalo dosavadní rekord 21,2 stupně z roku 1907. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, kde jsou k dispozici údaje za 111 let, je novým maximem dnešních 21,6 stupně Celsia. Dosud byl rekord 20,7 stupně z roku 1959.

V Jihomoravském kraji padl rekord na všech stanicích. V Lednici na Břeclavsku a Strážnici na Hodonínsku meteorologové naměřili 23,4 stupně Celsia. V obou případech jde o překonání rekordu z roku 2019, přičemž v Lednici teplota tehdy dosahovala 21,4 stupně a ve Strážnici 23,2 stupně. ČTK to napsal Peter Hruška z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Rekord z roku 2019 s 20,8 stupně Celsia byl pokořen i v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde měřicí stanice odpoledne ukázala 23,3 stupně. V Pohořelicích na Brněnsku meteorologové naměřili 22,9 stupně Celsia. Rekord z roku 1954 tam činil 21,2 stupně. Stanice v Ivanovicích na Hané v okrese Vyškov ukázala 22,5 stupně, rekord z roku 2019 byl 20,9 stupně.

V brněnských Tuřanech bylo 22,2 stupně, čímž se překonal rekord z roku 2019, kdy tam bylo 20,1 stupně. Také v městské části Brno-Žabovřesky padl čtyři roky starý rekord. Zatímco tehdy tam bylo 19,6 stupně, meteorologové naměřili 21,5 stupně.

Stanice v Troubsku na Brněnsku ukázala teplotu 21,4 stupně. Dosavadní rekord z roku 2019 činil 19,8 stupně. Kuchařovice na Znojemsku hlásí 20,6 stupně. Tím padl rekord z roku 2014, který dosahoval 19,8 stupně.

Teploty přesahující 20 stupňů Celsia meteorologové očekávají v Česku také v sobotu. V neděli už by se teploty neměly dostávat přes 17 stupňů.

Klimatologové přibývající počty teplých dnů na podzim přičítají globální klimatické změně.

Letošní září v České republice bylo nejteplejší od roku 1961. V průměru bylo 16,5 stupně Celsia, což bylo o 3,5 stupně více, než je normál z let 1991 až 2020. Dnů, kdy denní maxima překročila tropických 30 stupňů, meteorologové v září zaznamenali osm. Celosvětově bylo září podle evropského programu pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus nejteplejší v historii měření.