Strany platí Parlamentním listům statisíce za inzerci. Dávají prostor všem, pochvalují si komunisté

před 38 minutami

Politické strany daly v posledních letech miliony korun za svou propagaci na Parlamentních listech. Experti ale poukazují na to, že Parlamentní listy publikují i dezinformace, a strany tak jdou proti světovému trendu, kdy se naopak světové firmy kvůli ochraně jména a společenské odpovědnosti inzerci na podobných webech brání.

Praha - Politické strany z parlamentu vydaly v posledních letech miliony korun za propagaci na Parlamentních listech. Server je mezi odborníky považovaný za most mezi tradičními médii a dezinformačními kanály. Také se v minulosti ukázalo, že některé politiky server propagoval, aniž články označil jako inzerci. Jindy zase server zveřejnil naprosto smyšlené články, které mu přišly do redakčního mailu, aniž by jejich pravdivost ověřoval.

Aktuálně.cz oslovilo všechny parlamentní strany a zeptalo se jich, kolik za inzerci Parlamentním listům zaplatily za poslední roky. Řádově jde u jednotlivých stran o statisíce, celkově pak o miliony korun. Některé partaje však odmítly informace o zaplacených částkách poskytnout, některé platby byly však dohledatelné z veřejných zdrojů.

Stovky tisíc hlavně před volbami

Například hnutí ANO Andreje Babiše od roku 2013 až do teď zaplatilo Parlamentním listům 400 tisíc. "V letech 2014 a 2015 to bylo vždy okolo 50 tisíc korun, před krajskými volbami v roce 2016 pak celkově 300 tisíc korun," napsal redakci mluvčí ANO Vladimír Vořechovský. Parlamentní listy provozuje vydavatelství Our Media většinově vlastněné senátorem Ivem Valentou (Soukromníci),

TOP 09 od roku 2014 v Parlamentních listech podle záznamů v účetnictví sice jako strana neinzerovala, někteří její kandidáti si ale zaplatili svou mikrokampaň. "V roce 2016 existuje jediná platba 12 100 korun. Spadá pod kampaň koaličního kandidáta do Senátu Jiřího Holubáře. V roce 2014 jsme za tento druh inzerce hradili dvě faktury. Jednalo se o 36 300 korun za volby do Evropského parlamentu a 121 tisíc za volby do Senátu," odpověděl mluvčí TOP 09 Jakub Hnát.

Komunisté naproti tomu za stranu přiznali, že do propagace dali přes 300 tisíc korun. "Šlo výlučně o inzerci před loňskými senátními a krajskými volbami, zajišťovanou prostřednictvím vydavatelství Futura, a.s. o celkovém objemu 302 tisíc," tvrdí tiskový odbor KSČM.

Zato KDU-ČSL na tomto serveru neinzeruje. "Strana si na serveru neplatí žádnou inzerci," řekla stručně Petra Hrušová z tiskového odboru Lidovců. Všechny inzerující parlamentní strany navíc shodně tvrdí, že si nikdy ve vydavatelství Our Media nezaplatily reklamu, která by nebyla označená.

ČSSD s ODS informace poskytnout odmítly. Redakce Aktuálně.cz však nahlédla do knihy pohledávek vydavatelství Our Media z roku 2014, kterou lze najít na webu vydavatelství a z níž se dají vyčíst příjmy vydavatelství. Položky s označením Občanská demokratická strana zase v součtu čítají 1 016 000 korun. V dalších letech už detailní informace firma nezveřejnila a knihy pohledávek ve výročních zprávách chybí.

Z tohoto dokumentu lze rovněž vyčíst, že v roce 2014 byl "dlužníkem" vůči Our Média i Tomio Okamura se svou bývalou stranou Úsvit přímé demokracie. Tehdy měl zaplatit až 605 tisíc korun. Okamura nereagoval na emaily, SMS zprávy ani na přímé telefonáty.

ČSSD v knize nebyla. Nicméně Parlamentní listy využíval v minulosti ke zlepšení image bývalý hejtman za ČSSD Michal Hašek, který si platil články neoznačené jako reklama, nebo Moravskoslezský kraj za vedení Miroslava Nováka (ČSSD). Stejně tak se objevila i neoznačená inzerce pojišťovny VZP či Prahy, které vládne ANO.

Vydavatelství Our Media se nechtělo k otázkám ohledně financování vyjadřovat s odvoláním na obchodní tajemství. "Klienty, stejně jako Bakalova Economia, vzhledem ke konkurenčnímu prostředí zveřejňovat nebudeme," napsal krátce ředitel redakce Parlamentních listů Jan Holoubek.

Inzerci u dezinformátorů se mají bránit, myslí si odborníci

Odborníci na média a dezinformace aktivitu stran inzerovat na Parlamentních listech kritizují. "Je smutné, že v době, kdy rostoucí množství firem stahuje inzerci ze serverů, které programově šíří dezinformace a rasovou nenávist, protože si uvědomují svoji společenskou zodpovědnost, to politické strany nereflektují," říká sociologa médií Václav Štětka s tím, že politické strany by v tomto směru měly jít příkladem.

"Bohužel, jak je vidět z údajů o financování Parlamentních listů a přidružených serverů, některé české parlamentní strany se zviditelňování v těchto kanálech evidentně neštítí a vydatně přispívají na jejich provoz," dodává.

Podobně mluví i Juraj Smatana, občanský aktivista, odborník na dezinformace a krajský zastupitel v Považské Bystrici, který před dvěma lety sestavil seznam proruských internetových stránek. "Patří mezi dezinformační média," říká Smatana.

"Parlamentní listy kombinují klasický dezinformační, propagandistický obsah s tím, že dávají prostor i politikům a osobnostem, kteří mají názory odlišné od převážné části Parlamentních listů," říká Smatana.

Nestraní a dávají prostor, pochvalují si KSČM a ANO

Komunisté si spolupráci pochvalují. "Parlamentní listy považujeme za médium, které necenzuruje ani nikomu nestraní, ale dává naopak slovo všem a v míře, v níž jsou aktivní. Fakt, že řada našich představitelů a aktivistů tu dlouhodobě dosahuje čtenářského hodnocení markantně vyššího než činitelé některých jiných stran, logicky vnímáme jako docela příznačný signál," odepsalo tiskové oddělení KSČM.

ANO se v Parlamentních listech prezentuje hlavně před volbami. "Toto médium je atraktivní hlavně v předvolební době, kdy se voliči zajímají detailněji o politiku, a Parlamentní listy, které se věnují pouze a výhradně politickým tématům, politikům poskytují velký prostor k vyjádření," vysvětluje Vořechovský atraktivitu média.

Ostatní strany přes své tiskové mluvčí odpověděly vyhýbavě. "Způsob výběru médií pro zadávání reklamy a zadávání samotné je součástí naší reklamní strategie. Jistě chápete, že vám takové informace nemůžeme prozrazovat," odpověděla například Jana Havelková z tiskového oddělení ODS.