Žijí s pytlíkem na břiše a nepříjemnými pohledy okolí. V Česku je 14 tisíc stomiků

Na pravé nebo levé straně břicha mají umístěný asi osmnáct centimetrů velký pytlík, který je pod oblečením na první pohled téměř neviditelný. Pro stomiky, jak se pacientům s touto zdravotní pomůckou říká, je však nepostradatelný. V Česku ho má zhruba 14 tisíc lidí. Část z nich se ve svém životě setkává s odsuzujícími pohledy kolemjdoucích. Povědomí o jejich problémech se snaží zvýšit nová kampaň.

František H. žije se stomií už více než šest let. Tehdy ho praktický lékař po preventivní prohlídce poslal na vyšetření, ze kterého vyšlo najevo, že má centimetrový nádor. Chemoterapii, které se obával, díky rychlému zákroku lékařů podstoupit nemusel. V nemocnici mu však zavedli vývod z břicha, který mu zůstal dodnes. Necítí však, že by ho nyní nějak omezoval.

"Obden chodím na procházky, plavu a jezdím na kole. Ani cesty letadlem nejsou problém. Mohu si užívat i vířivku, stomický pytlík drží bezvadně," popisuje. Lékaře kvůli stomii navštěvovat nemusí. Její údržbu zvládnou pacienti sami. František však raději využívá služby zdravotní sestry. "Jednou za tři měsíce si k ní chodím vyzvedávat potřebné pomůcky, jako jsou pytlíky, pásy nebo čisticí prostředky. Vždy mě raději rovnou prohlédne," popisuje.

Nemoci, při kterých je nutné zavést stomii, jsou různé. Může jít o onkologické onemocnění, střevní záněty, vrozené vývojové vady nebo pooperační komplikace. Nejčastěji se jedná o problémy s tlustým či tenkým střevem nebo močovými cestami. Vývod může být pro pacienty dočasným, ale i trvalým řešením jejich problému. Kvalitu jejich života to v mnoha případech spíše zvedá, jelikož výrazně snižuje riziko zdravotních komplikací a ulevuje od bolestí.

To je i případ Maky S., která na svoji nemoc přišla až po pěti letech bolestí a kolapsů. "Záchranka mě odvezla do nemocnice, kde endometriózu poznali," říká a vzpomíná na období, kdy vývod měla. Poté co jí lékaři stomii zanořili, už totiž sáček na břiše nemá. "Popravdě těch devět měsíců se stomií bylo v mém životě nejšťastnějších. Teď po zanoření totiž nezvládám skoro nic," stěžuje si.

Na podporu stomiků se zaměřuje nová kampaň. Nese název Stomie nás nezastaví, je to jen detail. Její patronkou je herečka Vanda Hybnerová, jejíž otec byl také stomik. "To, co se u normálního člověka odehrává za zavřenými dveřmi s nápisem WC, se stomikovi děje ve veřejném prostoru," popisuje Hybnerová. Naráží na nepříjemné situace, do kterých se mohou dostat. Při trávení stomie vydává zvuky, které mohou přijít v nejméně vhodnou chvíli.

Nepříjemně se mohou cítit také u vody, kdy je pytlík viditelný a pro některé lidi může umělý vývod působit zvláštně. I těmto okamžikům se věnuje kampaň ve videospotech. Ukazuje situace z každodenního života, které mohou být pro stomiky výzvou - například návštěva bazénu, rande, sportování nebo nechápavé pohledy dětí.

Na zvídavost okolí si už zvykl i Ondra B., který se živí jako fitness trenér. Umělý vývod má kvůli nádoru konečníku. ''Každý den žiju naplno, mohu dělat cokoliv. Věnuju se trénování a neřeším bolest. Už nemusím až čtyřicetkrát denně na WC. Neřeším stud jako předtím. Život si prostě užívám.'' popisuje Ondra.