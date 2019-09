Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání Babiše a spol. v kauze Čapí hnízdo

Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo trestní stíhání všech šesti obviněných v kauze Čapí hnízdo včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Vedoucí žalobce Martin Erazím tak potvrdil závěry dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha. Podle nich Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku pro získání dotace, a to i navzdory rodinným vazbám na Agrofert.

"Kauza, která se na samém počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na výstavbu Farmy Čapí hnízdo, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie," napsal v úvodu tiskové zprávy vedoucí státní zástupce Martin Erazím.

Konkrétně podle něj bylo zásadní vypořádat se s výkladem a naplněním právního pojmu malý a střední podnik, za který se označila Farma Čapí hnízdo, aby dosáhla na 50milionovou dotaci.

"Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovali Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání. Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala," vysvětlil základní obrat v případu Erazím.

O tom, že Farma Čapí hnízdo nespadá do kategorie malý či střední podnik, mělo podle policie svědčit propojení řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert. To však podle státního zástupce nehrálo při posouzení roli. "Neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik," vysvětlil Erazím.

V případu byli vedle premiéra Babiše obviněni jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes, bývalý manažer Agrofertu Josef Nenadál a Babišova někdejší poradkyně Jana Mayerová.

Rozhodnutí přezkoumá nejvyšší státní zástupce

Erazím dále ujistil, že v odůvodnění usnesení se dozorový státní zástupce vypořádal i se závěry zprávy OLAF, v níž se tvrdilo, že došlo při čerpání dotace na Čapí hnízdo k pochybením. Právě na zjištění OLAF se odvolávají piráti, kteří už oznámili, že se s rozhodnutím neztotožňují a věří, že po přezkoumání nejvyšším žalobcem se případ znovu otevře.

Tvrzení, že Čapí hnízdo byla nezávislá firma, je neudržitelné.

S názorem pana Šarocha se neztotožňujeme, vycházíme i ze závěru OLAF.

Mezi holdingem a farmou proteklo 272 milionů.

Erazím je však přesvědčený, že jejich rozhodnutí je správné. "Po seznámení se s touto právní úvahou jsem si byl nucen, v rámci možnosti využití svých oprávnění vedoucího státního zástupce, položit otázku, zda já osobně bych za tohoto právního stavu na kohokoliv, ať už by se jednalo o premiéra, nebo osobou jinou, podal obžalobu. Musel jsem si poctivě odpovědět, že nikoli," napsal Erazím.

V závěru svého odůvodnění ale potvrdil, že rozhodnutí o zastavení trestního stíhání bude po nabytí právní moci předloženo bezodkladně nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi.

"Po tomto přezkumu může dojít buď k závěru, že usnesení bude shledáno jako zákonné, a pak zůstane v platnosti, nebo bude jako nezákonné zrušeno. Toto jsou ale pouze teoreticky popsané možnosti," uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Na přezkum má Zeman zákonnou lhůtu tří měsíců od právní moci usnesení o zastavení trestního stíhání.

Premiér Andrej Babiš by se měl k ukončení svého stíhání vyjádřit po jednání s řediteli zdravotních pojišťoven, které se má konat od 13:00 na Úřadu vlády. Opoziční politici v prvních reakcích uváděli, že doufají, že bude rozhodnutí žalobců zastavit stíhání v případu Čapího hnízda odůvodněno relevantními argumenty. Někteří upozorňují, že i pokud byl nakonec postup legální, rozhodně nebyl morální.

Už můžu vylézt z kanálu a nadechnout se

K ukončení trestního stíhání se už vyjádřila jedna z obviněných Jana Mayerová. "Rozhodnutí zatím nemám, je u právníků, takže se k němu dostanu někdy příští týden. Teď mi stačí pocit, že už můžu vylézt z kanálu a nadechnout se," uvedla v reakci pro Aktuálně.cz.

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek dodal, že podle něj není správné hovořit o tom, že státní zástupce změnil názor, když stíhání šestice zastavil: "Když státní zástupce zastavil moje trestní stíhání loni v květnu, tak současně uvedl, že pokud policie nedodá důkazy pro svá tvrzení u dalších obviněných, tak že zastaví i jejich stíhání. Takže žalobce nezměnil názor, jak informovala mnohá média, není žádná pravda, že by on nějak měnil názor, měl pořád stejný názor. Ano, pokud dodáte důkazy, vznesu obvinění, pokud ne, zastavím stíhání. A to udělal," řekl pro Aktuálně.cz.