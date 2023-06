Darovala vajíčko bratrovi: V synovci vidím své oči, ale jako jeho máma se necítím

"Záleží, za jakých podmínek a kdo náhradní mateřství dělá. Pokud je to pro pár, který nemůže mít dítě a mají matku, která do toho vstupuje dobrovolně a je si vědoma rizik, je to podle mě eticky v pořádku," říká Radka Zítková, která darovala vajíčko svému bratrovi a jeho manželovi. Mají mít homosexuální páry právo na takové dítě? "Je to stejné téma jako u jiných párů," říká etička Barbora Řebíková.

Spotlight Aktuálně.cz - Radka Zítková, Barbora Řebíková | Video: Jakub Zuzánek

Podle odborné asistentky Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Barbory Řebíkové je náhradní mateřství jednou z cest, jak by mohly homosexuální páry mít své děti. Z etického hlediska se podle ní debata nad tím, komu náhradní matka odnosí dítě, vůbec neliší. "Kdybych nemohla mít děti, sama bych to zvažovala," říká Radka Zítková, která "pomohla" mít syna svému bratrovi, jenž žije ve Spojených státech. Právě za oceánem je možné, aby žena porodila cizímu páru dítě, ovšem jedině z altruistických důvodů. "Takže za to ona žena není placená, je placená pouze za náklady, které jsou s tím spojené," popisuje Zítková a vysvětluje, že před chlapcem narozeným z jejího vajíčka nemá rodina žádné tajnosti. "Vysvětlovali jsme mu to průběžně. Ví, že má dva táty. Ví, že má náhradní matku, to je Sára a že byl u ní v bříšku. A ví, že já jsem poskytla 'část mě' tak, aby mohl vzniknout," vysvětluje. V Česku teď o zákonnou úpravu náhradního mateřství usilují poslankyně a poslanci z různých politických stran. Objevil se návrh od poslankyň za hnutí ANO, které chtějí náhradní mateřství úplně zakázat a udělat z toho věc, která je trestná. "Těžká otázka, jak udělat ideální zákon, ale tohle mi přijde zvláštní. Divím se, že na to úpravu už dávno nemáme a myslím, že by to nemělo jít cestou úplného zákazu, ale nějaké rozumné regulace. A měla by umožňovat tu altruistickou podobu," dodává Řebíková. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!