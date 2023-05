„Utajená“ místa Pražského hradu. Architekt popsal, proč se lidem nikdy neotevřou

"To, jak vypadá Pražský hrad, určitě souvisí s politickou situací, s atmosférou doby. Máme tady taková dost smutná období, kdy byl Hrad třeba prázdný," popisuje historik architektury Zdeněk Lukeš. Vzpomíná na "temné období" za komunismu, kdy nebylo téměř nic přístupné, i na dobu, kdy Pražský hrad otevřel kultuře Václav Havel: "Doufám, že se tahle doba na Hrad vrátí."

"Určitě jsou objekty, které by se třeba daly využít jiným způsobem, než se využívají dneska," říká Zdeňek Lukeš o místech, která jsou v současnosti na Pražském hradě ukrytá očím veřejnosti. Všechna ovšem nelze zpřístupnit.

"Jsou tam nějaká místa, ale moc rezerv už není. Ale třeba areál Purkrabství, ten by se dal využít třeba na filmové festivaly. To je, myslím, takový skrytý poklad," prozrazuje architekt, který na Pražském hradě působí od 90. let minulého století.

Architektonické klenoty podle Lukeše nenajdeme jen na Hradě. Podle něj je v poslední době vidět, jak velký potenciál má celé hlavní město. Vítá především projekt Vltavské filharmonie dánského studia Bjarke Ingels Group.

"To místo má ohromný potenciál, je velice blízko historického centra a ze střechy té nové budovy potom bude vidět na celou Prahu. Navíc získáme velmi zajímavou architekturu od týmu, který dneska patří k té nejvyšší světové kvalitě," chválí expert.

Určité výhrady má naopak třeba k modernímu komplexu Masaryčka podle návrhu londýnského studia Zahy Hadid. "Neříkám, že to je nejlepší projekt Zahy Hadid, který jsem viděl. Na druhé straně právě Praha potřebuje odvážnou architekturu, protože jestliže jsme stavěli skvěle ve všech etapách, tak na to nemůžeme rezignovat. To město se musí dál vyvíjet," dodává architekt.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.