94letá Simonová: Na Donbase jsem zpívala Běž domů, Ivane. Bála jsem se gulagu

"Ani jsem nevěděla, že to půjde do filmu. Končili jsme tehdy nahrávání a přišel muzikant, který mi řekl, že by píseň potřeboval nazpívat. Dvakrát mi to zahrál, šli jsme to natočit a výsledek znáte," říká o svém hitu Whisky, to je moje gusto z filmu Limonádový Joe zpěvačka Yvetta Simonová. "Whiskou občas končím svoje vystoupení, ale už ji nepiju," směje se žena, která letos slaví 95. narozeniny.

Spotlight Aktuálně.cz - Yvetta Simonová | Video: Jakub Zuzánek

Zatímco z filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera znají lidé především tvář herečky Květy Fialové, už méně z nich ví, že za jejími filmovými písněmi se skrývá hlas Yvetty Simonové. Zpěvačce to prý ale vůbec nevadí a nejen na hity z kultovního filmu, ale i na stovky dalších písní ze své hudební kariéry vzpomíná s láskou. To prý ovšem neznamená, že by na nich dnes něco nezměnila. "Všechny písně byly hezké, ale na všechny nadávám. Nejradši bych je teď všechny přezpívala, protože nyní je úplně jiný zvuk. To se vůbec nedá srovnat s tím, co jsme měli my," přiznává zpěvačka. Simonová letos oslaví už 95 let a dokonce si dobře pamatuje i na pohřeb prvorepublikového prezidenta T. G. Masaryka. Přes svůj vysoký věk si ale nemyslí, že by se v současném světě ztrácela. "Hned se přizpůsobím, tím světem nějak proplouvám," popisuje, ale dodává, že si nerozumí například s některými moderními hudebními styly. "Pustit si rap nebo techno? To slyším z televize a nemůžu se k tomu ani přiblížit, to není můj styl," prozrazuje hudebnice. Přestože má za sebou už dvě operace hlasivek, s hlasem prý nemá potíže, a dokonce si každý den hlasivky trénuje. Umí si vůbec představit, že by se živila něčím jiným než hudbou? "Klidně jako uvaděčka nebo šatnářka. Ale já bych spletla každý druhý kožich. To by se k němu už baby nedostaly, tak nevím," směje se Simonová. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

