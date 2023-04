Ukrajinský režisér: Média válku zkreslují. Realita je mnohem krutější

"Člověku, kterého zachraňujete, musíte dát veškerou svoji sílu. Maximum, co můžete. Celá evakuace je energeticky i emocionálně velmi náročná," popisuje režisér filmu Východní fronta a dobrovolný ukrajinský paramedik Jevhen Titarenko, jaké je zachraňovat těžce zraněné vojáky z boje. Kolik lidí zachránil, neví. Přání má ale jako všichni Ukrajinci jediné - ať válka co nejdříve skončí.

Když před více než rokem začala ruská invaze na Ukrajinu, režisér a dokumentarista Jevhen Titarenko měl jasno v tom, že tohle je realita, kterou musí ukázat světu. Vzal kameru a jako člen dobrovolnického zdravotnického praporu začal poskytovat první pomoc na frontě - a nikoliv poprvé, ukrajinským vojákům pomáhal už v roce 2014 při anexi Krymu. "Nemůžete být jen pasivními pozorovateli. Když do toho s těmi chlapy jdete, získáte úplně jinou úroveň důvěry," popisuje ukrajinský filmař, jak vznikal snímek Východní fronta.

Film, který dokumentuje prvních šest měsíců války na Ukrajině, natočil Titarenko společně s režisérem Vitalijem Manským a právě míří do českých kin. Popisuje nejen krutou realitu bojů na ukrajinské frontě, ale i každodenní život ukrajinských vojáků a jejich rodin. "Na frontě nám teď umírají ti nejlepší lidé z Ukrajiny. Motivovaní a vzdělaní lidé, ale nikdo speciální, protože nikdo se přece nenarodil, aby šel do první linie. Jsou tam učitelé ze škol, IT odborníci, manažeři, historici, novináři nebo filmaři, tak jako všichni ostatní," říká dokumentarista.

A co by vzkázal Rusům? "Radši nad nimi nepřemýšlím. Ale myslím, že skoro všichni jsou vinni. I když třeba nepracují ve vojenské továrně, jsou vinni, protože svým mlčením podporují režim," kritizuje ukrajinský dobrovolník a dodává, že každý Rus může pořád učinit kroky, kterými dá najevo svůj nesouhlas. A tomu, že je situace vážná, podle Titarenka nemusí porozumět jen ruští občané: "Okolní svět musí pochopit, že to není válka mezi Ruskem a Ukrajinou, ale válka mezi Ruskem a civilizovaným světem. Pokud Ukrajina prohraje, tahle armáda půjde do dalších zemí," varuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.