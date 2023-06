Dyk: Lidem hrabe. Psychopatům, co nás vedou, nevěřím, davy lze zblbnout během chvilky

"Nedělá mi dobře, když jsem dlouho na chytrém telefonu," upozorňuje herec a hudebník Vojtěch Dyk ve Spotlightu. Umělá inteligence je podle něj trapná. Prý o něm napsala, že má dvě děti s hereckou kolegyní Terezou Kostkovou. "Takže jí od té doby už stoprocentně nevěřím," doplňuje herec, který se snaží vymanit z rolí sympatických milenců, které podle svých slov dostává kvůli vizáží.

Pro Vojtěcha Dyka je strmě rostoucí populace lidí na planetě jednou z hlavních příčin, proč podle něj nadvládu ve společnosti snáze přebírají jedinci s psychopatickými sklony.

"Kvůli sociálním sítím a podobným platformám, na kterých sdělíte jakýkoliv, třeba i nepodložený názor, dokážete během chvilky zblbnout davy. Je to mnohem jednodušší a nebezpečnější," říká v rozhovoru s Lindou Bartošovou, v němž rovněž vysvětluje, proč během pandemie covidu omezil sledování zpravodajství.

"Ty zprávy, které se k vám mají dostat, se k vám dostanou. Pocítil jsem, že jsme se dostali do takové zvláštní bubliny, ve které je hrozně složité pohledat pravdu, a podle mě ji ani neznají ti, kteří ji mají," zamýšlí se herec, který ztvárnil hlavní roli v novém historickém filmu Il Boemo.

Film pojednává o životě a tvorbě hudebního skladatele Josefa Myslivečka. Nicméně z hlediska zájmu v kinech zatím velký úspěch nepřinesl. "Trošku jsem to asi předpokládal. Věděl jsem, že vytváříme něco umělecky hlubokého, že to může někomu něco předat, ale zároveň to nebude nic kameňákovitého," popisuje Dyk.

Co se týče postav, které jako herec ztvárňuje, chce dnes jít cestou hlubších charakterů. "Měl jsem pocit, že mi to myslí víc, než na co vypadám, takže jsem si prostě řekl, že už jako ne. Byť si člověk u jednodušších rolí odpočine. A také se musím přehrát z těch princů do králů, to nějaký čas ještě potrvá," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.