Analytik: Proti pravidlům války. Ukrajinci chtějí vytlačit Rusy na úkor vlastní krve

"Ukrajinci svým útokem vlastně přepisují učebnice vojenství. Silami, které jsou méně početné než ty, které se brání a za pomoci méně kusů těžké techniky překonávají silně opevněné území," říká k ukrajinské ofenzivě bývalý diplomat a analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek. Podle něj na zásadní úspěch protiútoku ještě čekáme. "A nepochybně se podařit může," vysvětluje expert.

"Moje zkušenost po dvaceti měsících války je, že ukrajinské odhady zničené ruské techniky nejsou nějak přehnaně optimistické a mám tendenci jim věřit. Ruské odhady ukrajinských ztrát přehnané jsou," komentuje Votápek fakt, že o reálné situaci na bojišti můžeme převážně spekulovat.

Ukrajina podle něj svoji armádu i techniku sice mnohem více opotřebovává, existuje ale spousta indicií, že právě Rusko je tím, kdo má problém své vojáky vyzbrojit. "Dokonce nasadili na frontě děla, která měli v konzervačních skladech od dob druhé světové války. To je opravdu výkon," říká analytik.

Votápek v rozhovoru kritizuje rozhodnutí slovenské prezidentky Zuzany Čaputové zastavit další pomoc Ukrajině kvůli výsledku slovenských voleb. "Asi si myslí, že v tom spočívá role slabého úřednického prezidenta, který na Slovensku je. Byl bych ale raději, kdyby se ukázala být velkou heroinou a řekla: Ne, nic takového," vysvětluje a dodává, že pokud jde o pokračování západní podpory válkou zasažené zemi, stěžejní bude výsledek amerických prezidentských voleb.

"Pokud by výsledek voleb měl znamenat zásadní změnu v postoji Spojených států, tak by se to nepochybně velice zásadně podepsalo na vývoji ukrajinského konfliktu. Mohlo by to vést i k tomu, že by Ukrajincům nezbylo nic jiného a museli by si sednout ke stolu s Rusy," předpovídá Votápek, podle kterého se po prvotním šoku v západním světě "probouzí" síly zainteresované na byznysu s Ruskem. "A ty by se chtěly vrátit co možná nejvíce ke stavu předtím," upozorňuje expert.

A největší problém pro Ukrajinu, až válka skončí? Podle Votápka to nebude ani ztráta elit nebo množství válečných veteránů, jako spíš vnitropolitická situace země. "Jako velký problém bych viděl schopnost ukrajinského aparátu řídit svoji zemi, vyhýbat se korupci a různým schématům, která sice přinášejí zisk podnikatelským skupinám, ale rozhodně škodí celé zemi. Klasickým příkladem byla zbytečná konfrontace s Polskem ohledně transportu obilí. To byla naprosto zbytečná chyba a Ukrajinci by se jí měli do budoucna vyvarovat," nabádá analytik.

