Javorský: Koukněte kolem sebe. Takhle to dál nejde, vládne vyčuranost a krátkozrakost

"Co mě nejvíc naštvalo? Jak si nedokážeme uvědomit, že svět není bezbřehý. Stejně jako naše možnosti, ani nás život na zemi. Ty mantinely svědomí nám nějak chybí," říká herec Vladimír Javorský. Podle něj jsou někteří lidé "vyčuraní" a posouvají si své vnitřní hranice toho, co je v pořádku a co už není. "Jen se podívejte kolem sebe, jak se to projevuje," říká.

20:18 Spotlight Aktuálně.cz - Vladimír Javorský | Video: Jakub Zuzánek

Vladimír Javorský patří mezi nejobsazovanější české herce, je ale také úspěšný jako tanečník a zpěvák - v šedesáti letech mu vyšlo první hudební album. Jeho životní nutností je čaj a taky "normálnost", kterou si podle něj člověk musí neustále snažit udržet: "Normální je člověk takový, jaký se narodil. Znamená to nemyslet na to, že bych měl být elegantnější, akčnější, průbojnější," popisuje v rozhovoru se Světlanou Witowskou s tím, že i on sám s tím někdy bojuje. Díky filmu Most se kdysi Javorský zúčastnil dokonce ceremoniálu předávání filmových cen Oscar. Nezamotala mu právě taková pozvánka hlavu? "Já mám k tomu celému ceremoniálu takový odstup, trochu despekt, protože opravdu nemám rád takové ty hodně nafoukané, načančané věci. Ale získal si mě, protože je dokonalý a asi nemůže být jiný. Je strhující," vzpomíná herec na to, jak se téměř před dvaceti lety zúčastnil filmového svátku. Javorského lidé znají z obrazovek třeba jako herce Vlastu Buriana v seriálu Bohéma, před čtvrtstoletím ale také ztvárnil další historickou postavu - Václava Morávka z legendární odbojové skupiny Tři králové. "Fascinoval mě jeho adrenalin, to máme společné. Věřím, že i dnes jsou lidé schopni podobných hrdinských činů. Někde to v sobě máme, ale ukáže se to až v těch chvílích, které nastanou a u lidí, u kterých se to nečekalo," dodává herec. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

