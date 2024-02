"Pekarová byla hodně naštvaná." Rakušan popsal praní špinavého prádla v koalici

"Že se vymezuji vůči vládě? Naopak se jí jezdím zastávat. Zastávám se jmenovitě ministrů jako jeden člen týmu," říká ministr vnitra Vít Rakušan k tomu, proč teď se svými Debatami bez cenzury objíždí regiony. Údajně se snaží zvrátit vládní "trajektorii". "Ať je dělá kdokoliv, ale já si přeju, aby tahle vláda pokračovala," brání se v rozhovoru, kde popisuje i nedávné rozkoly v kabinetu.

"My si to vyříkáváme, a pokud to vyříkávání dostalo nějaký nový impuls a intenzitu, tak si myslím, že je to v danou chvíli jenom dobře," říká ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan k tomu, jak jednotný je současný kabinet.

Není to dlouho, kdy přidal na sociální sítě video z volejbalové šatny, kde kritizuje komunikaci vlády. O výstupu dopředu nevěděl ani premiér. A Petr Fiala prý nebyl informovaný ani v případě jmenování zmocněnce pro euro u ministra pro evropské záležitosti, které zapříčinilo první dohadovací řízení pětikoaličního kabinetu. "Ani já jsem nevěděl, že se to stane v pondělí. Věděl jsem, že ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák chce jmenovat funkci, která se bude jmenovat výhradně euru," popisuje vicepremiér.

Rakušan v rozhovoru popisuje, jak byla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová "pěkně naštvaná" a nebyla sama. Dohady uvnitř kabinetu prý provázely silné emoce. "Křik ne. Zvýšené hlasy a důrazná mluva určitě ano, ale vzhledem k tomu, že jsme jednali v Poslanecké sněmovně, kde za dveřmi byli novináři, tak jsme si dávali pozor, abychom nekřičeli," vysvětluje šéf hnutí STAN, ale brání se tomu, že by byl "zlobivým dítětem" vlády, protože se pouze snaží otevírat témata, o kterých se hovořit má.

Ministr vnitra se v rozhovoru omlouvá za svá slova při debatě v Sokolově, že se vláda chystá ovládnout ČEZ. Prý šlo o hloupý výrok a rozhořčení premiéra Petra Fialy v tomhle případě plně chápe. Když se ohlédne za posledními "přešlapy", myslí si, že ho ve vládě mají ještě rádi? "Vždycky jsem byl v kolektivu problémovým činitelem, protože jsem byl celkem svébytný a svéhlavý. Ale to je dotaz na ostatní. Já je mám rád," hodnotí Rakušan.

