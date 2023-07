Klusák: Že Rusové nevěří drastickým fotkám z Ukrajiny? Jen se bojí přiznat pravdu

"Pároví terapeuti radí, že je lepší ve vztazích klást otázky než vehementně prosazovat svůj postoj. To stejné platí i v dokumentaristice, je dobré dát protějšku najevo, že se zajímáte o to, co mu vadí. Zvlášť když se chcete od někoho dozvědět, proč věří naprostým nesmyslům," radí dokumentarista Vít Klusák v debatě 100 dní Spotlightu, jak mluvit s lidmi, kteří věří dezinformacím.

13:20 100 dní Spotlightu: Vít Klusák. | Video: Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

"Jsou překvapeni, že se o ně vůbec zajímáte. Nejsou na to zvyklí," vzpomíná režisér na natáčení dokumentu o covidové pandemii Velké nic a lidi, kteří podléhají dezinformacím. Klusák ale nevěří, že někteří lidé skutečně podléhají propagandě v takové míře, jak občas tvrdí - zvláště v souvislosti s válkou na Ukrajině. "Třeba když má někdo na Ukrajině rozbombardovaný dům, mrtvé sousedy, které musel pohřbít, přesto jejich příbuzní z Ruska říkají, že to je celé nesmysl. Dezinformační aparát je tak důsledný, že tomu ti Rusové nevěří, jen se bojí přiznat pravdu," popisuje filmař. Související 100 dní pořadu Spotlight oslavily desítky fanoušků 31 fotografií Nejlepším bojem proti dezinformacím je podle Klusáka s lidmi komunikovat a vysvětlovat jim, co se v politických kruzích děje, než téma stihnou zneužít dezinformátoři. "Tohle nynější vláda zanedbává. Vypadá to, že dělají něco 'za závěsem' a my se to příliš nedozvíme. Daleko méně energie investují do toho, aby nám říkali, co doopravdy dělají. A já cítím zklamání lidí, kteří třeba nemají přístup k nějakému širokému spektru médií a mají dojem, že vůbec netuší, co se tam nahoře děje. A že se tam kují nějaké pikle," apeluje na vládní politiky dokumentarista. A jak moc podle něj štve expremiéra Andreje Babiše, o kterém Klusák natočil dokument Matrix AB, že nevyhrál prezidentské volby? "Myslím, že nesmírně, protože když jsem mluvil s lidmi, které různými žraločími způsoby připravil o podniky, tak mi říkali, že on buď bere všechno, nebo nic. Že ta jeho síla je ve dravosti a soutěživosti, kdy prostě musí všechny zničit," říká Klusák, ale dodává že naštěstí Babišova hvězda vadne a zhasíná. "Ale možná je přání otcem myšlenky," dodává. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Záznam celého večera 100 dní Spotlightu s moderátorkou Michaelou Jílkovou, dokumentaristou Vítem Klusákem a ekonomkou Helenou Horskou si můžete pustit zde: 1:16:19 100 dní Spotlightu: celý záznam. | Video: Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

