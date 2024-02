Kopta o Peče celé Česko: Podle "biožen" pácháme genocidu. Nedejbože že uvidí cukr

"Sněženky a machři se se mnou potáhnou až do kremačních pecí. Přesto před těmi už více než 30 lety se po tomhle relativním úspěchu moje herecká kariéra zadrhla. A sejde z očí, sejde z mysli," říká herec Václav Kopta k tomu, že kdo si myslí, že bude točit jeden film za druhým, musí mít určitě pořádnou dávku štěstí. Jeho kariéra ale u herectví nezůstala. "A to vnímám jako největší benefit," tvrdí.

Je muzikantem, textařem a moderátorem. Václav Kopta jako herec sice začínal ve filmu Sněženky a machři, dnes už ho diváci znají i jako hudebníka, ale také jako tvář z televizních obrazovek i rozhlasu. V České televizi je dnes jedním z průvodců pořadu Peče celá země, který patří mezi nejúspěšnější tuzemské kuchařské soutěže.

"Najde se pár militantních 'biožen', které opakovaně upozorňují na to, že divže nepácháme genocidu na národu tím, že propagujeme věci, ve kterých se nedejbože objeví cukr. Ale dnes je to daleko odlehčenější, než to bývalo," popisuje Kopta a dodává, že dnes už se nepeče s převahou cukru a másla jako za jeho dětství.

Herec v rozhovoru přiznává, že ačkoliv se kvůli dietě v jeho jídelníčku bábovky už tolik neobjevují, pokud se vrhne do pečení, vybere si právě tento dezert. "Když si Kopta hraje na Maršálka, je to jako pejsek a kočička. Dělám to málokdy, tak si to chci užít a dal jsem všechny možné recepty dohromady," říká o 'své' bábovce, která je podle jeho slov mezi těmi ostatními "mercedesem".

Kopta, který má vlastní kapelu a je také textařem, v rozhovoru mluví i o tom, že ho frustruje, kam se posunul stav českého jazyka. "Čeština utrpěla, to asi víme všichni. Zkratky jako OMG (z anglického Oh my God, v překladu Ó, můj bože, pozn. red.) a podobně, objevující se v našich komunikacích, dávají češtině strašně na frak," kritizuje herec.

Některé výrazy z moderního jazyka prý začíná dokonce sbírat. "Začínají mě slušně rajcovat výrazy jako ubytko, životko, příťa, čokoška… To je správnej masakr," směje se Kopta v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

