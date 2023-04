"Levněji už bylo." Zástupce obchodů řekl, které potraviny už v Česku nikdy nezlevní

"Když nakupujete v obchodě, tak si stěžujete na něj, že je tam vysoká cena. Vy ale nevidíte ty vnitřnosti a to je možná ten největší problém, protože běžný občan nemusí chápat, jak se tvoří cena od cibule na poli po obchod," brání prodejce šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Nechápe prý slova ministra zemědělství, že si obchodníci na některých potravinách vytváří nesmyslné marže.

Proč farmář prodává cibuli za 15 korun, ale v obchodě je za čtyřicet? "Tu cibuli musíte umýt, rozsortovat podle velikostí, zabalit někde do sítěk, někdy ji několik měsíců skladujete mezi sklizní, a než se dostane na pult, už tam jsou nějaké náklady," popisuje Prouza.

Podle něj je mylné si myslet, že za drahé potraviny mohou obchodníci a vadí mu, že takovou rétoriku používá i ministr zemědělství Zdeněk Nekula: "Musím říct, že patří mezi přední dezinformátory této země."

Podle Prouzy mohou na ceny svým způsobem tlačit i sami zákazníci tím, že si budou vybírat jaké potraviny a kde zakoupí. "Velká část národa není odkázaná na jeden obchod na vesnici," vysvětluje představitel obchodníků s tím, že lidé mohou navštívit i více prodejen, vybírat si slevové akce, nebo třeba nakoupit do zásoby to, co konzumují nejvíce.

Předseda Svazu průmyslu a obchodu vypočítává, že při současných cenách si musí čtyřčlenná rodina připravit na jídlo mezi osmi až deseti tisíci korunami měsíčně. A kdy ceny potravin konečně klesnou? "Na jaře klesá cena, když přichází česká zelenina a české ovoce. Ale myslím, že už nikdy nezlevní maso, protože je ho v Česku málo," dodává Prouza.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.