Je vám jedno, že plivete krev a vypadají vám zuby. Mašková otevřeně o boji s bulimií

"Věděla jsem, že jsem holka krev a mlíko, ale neřešila to a byla spokojená. Pak jsem se dočetla, že vypadám jako buldok nebo shrek," popisuje zpěvačka Tereza Mašková, jak u ní před lety komentáře veřejnosti po účasti v soutěži Česko Slovensko má talent spustily pochybnosti a následně i poruchu příjmu potravy. Teď přiznává, že s nemocí znovu bojuje a chce tím pomoci všem, kteří prožívají to samé.

"Tam se to celý spustilo a pak se to se mnou neslo," vzpomíná zpěvačka Mašková na to, jak ji proměnila život soutěž Česko Slovensko má talent. I přestože o několik let později zvítězila v jiné talentové soutěži (Česko Slovenská Superstar), kvůli té první začala bojovat s bulimií a její pochybnosti prohloubilo i studium na konzervatoři. "Poznámky, že jste velká a měla byste zhubnout, vnímáte i jako dítě. Jindy to bylo: jste prostorově výraznější, možná pro vás bude horší se uchytit v divadle," popisuje svoje zkušenosti úspěšná hudebnice, která se právě chystá na první velké turné.

O svých problémech Mašková začala znovu otevřeně mluvit po nedávné účasti v taneční soutěži Stardance. "Fanynky si všimly, jak na sociálních sítích zveřejňuji, že chodím dvakrát denně do fitka a sdílím tam samé zdravé věci. Některé ženy věděly, že jsem bojovala s bulimií, a psaly mi, jak jsem dokázala, že jí už netrpím. Neměla jsem jim na to co říct," přiznává zpěvačka, jak se rozhodla o problému promluvit na sociální síti Instagram.

Mašková v rozhovoru popisuje nejen to, jak se u ní porucha příjmu potravy projevovala, ale i s jakým studem a utrpením je spojená. Přála by si, aby téma nebylo takové tabu i proto, že si prý ve svých téměř třiceti letech uvědomila, že může člověk takovým problémem trpět v každém věku. "Obávám se, že toho, co mám v hlavě, se třeba nikdy nezbavím," přiznává v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Zpěvačka v rozhovoru dodává, že i přes boj s bulimií dělá práci, která ji nadmíru baví, a plní si tak svůj sen. Právě koncerty jí kromě meditace nebo čtení knih prý dodávají nejvíce energie. "Mám pak pocit, jako bych spala 12 hodin. Vy do těch lidí tu energii vkládáte a oni vám ji vracejí. Je to krásný pocit uspokojení," dodává Mašková.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.