Přeju Čechům zdravý rozum. Na Slovensku je to šílené, říkají nám havěť, tvrdí novinář

"Slováci mají krátkou paměť, měli by si ji osvěžit," říká slovenský moderátor Rastislav Iliev k tomu, jak vysoko v předvolebních průzkumech si stojí strana Směr expremiéra Roberta Fica. Pokud Fico volby vyhraje a jeho strana se vrátí k moci, hrozí "konec demokracie na Slovensku", říká v rozhovoru s Lindou Bartošovou.

"Byl by to konec vyšetřování citlivých kauz, ve kterých jsou mnozí z bývalého vedení a vlády strany Směr obvinění. Někdo říká, že návratem Fica na Slovensku skončí demokracie a policie bude mít opět svázané ruce," varuje Iliev před jedním z možných výsledků víkendových voleb na Slovensku.

Podle průzkumů to totiž vypadá, že v nich půjde o bitvu strany Ficova Směru a Progresivního Slovenska poslance a místopředsedy Evropského parlamentu Michala Šimečky, který má podle průzkumů výrazný finiš. "Mluví se i o tom, že hrozí i volební pat," dodává moderátor ke koaličnímu potenciálu stran.

Jako novinář prý Iliev nehodlá nikomu radit, koho by měl volit, ale doufá, že slovenští voliči použijí kritické myšlení. Mimo vnitropolitickou rovinu ale upozorňuje i na to, jak by Ficovo vítězství a jeho případné spojení s nedemokratickými stranami mohlo proměnit postavení Slovenska ve světě.

"Slýcháme o tom, že by Slovensko bylo černou dírou Evropy," naráží na fakt, že je Robertu Ficovi blízká politika maďarského premiéra Viktora Orbána, ale i na to, že jeho strana deklaruje, že bude prosazovat "stejnou politiku na Západ i na Východ".

Iliev, který po loňské vraždě v klubu Tepláreň vystoupil v televizním projevu a učinil takzvaný coming out ohledně své sexuální orientace, upozorňuje také na tlak, pod kterým jsou nejen v rámci předvolební kampaně sexuální menšiny.

"LGBTQI+ a queer lidé se stali jedním z ústředních témat některých stran a nerozumím proč. Jestli někdo škodí Slovensku, tak to určitě nejsou tihle lidé," vysvětluje a dodává, že by své zemi velmi přál, aby v ní už nikdy nebyli zabíjeni lidé jen na základě toho, jací se narodili.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.