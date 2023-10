My to tak nemyslíme. Orbánovi lidé mi přiznali, co dělají za politiku, říká diplomat

"Slovenská společnost je ve stejném stavu jako člověk, kterému se nedaří vztahy a sní, že přijde Bajaja nebo Šípková Růženka - ta pravá. Vsadí do toho všechny emoce, a ono to nevyjde," hodnotí výsledek slovenských voleb, ve kterých zvítězil Směr Roberta Fica, bývalý ministr zahraničí Slovenska Rastislav Káčer. Podle něj to jeho zemi nevyšlo tolikrát, že si nakonec "nabrnkla" ještě většího grázla.

Spotlight Aktuálně.cz - Rastislav Káčer | Video: Jakub Zuzánek

"Nemyslím, že Robert Fico osobně je takový mafián. Ale ten systém okolo něho je a on je jeho součástí. Vnitřně takový ale není a byla doba, kdy u něj došlo k jistému předělu," říká k osobě lídra strany Směr bývalý ministr zahraničí Slovenska Rastislav Káčer. Podle něj Fica redefinovala vražda novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. "Lidé z jeho blízkého okolí byli zavření a mnozí odsouzení," vysvětluje diplomat s tím, že proto je dnes Fico tak defenzivní. Káčerovi vadí, že se v případě Slovenska často hovoří o tom, jak moc rozdělené je, nebo se dokonce ve spojitosti s ním zmiňuje krize demokracie. "Slovensko není úplně nenormální. Není nějaký deviant. Jsme tam, kde jsou možná i jiné státy. Když se podíváte na předvolební průzkumy v Česku, tak to teď také není nic moc," vysvětluje diplomat. Jako zlou zprávu ale vnímá fakt, že si lidé počtvrté do svého čela zvolili člověka, kterého už mají "vyzkoušeného" a kdysi ho už zavrhli. Bývalý slovenský ministr v rozhovoru dokonce připodobňuje Fica k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který se podle něj dříve profiloval daleko liberálněji, vystupoval proti náboženství, a dnes se profiluje jako "zachránce křesťanství v Evropě". Podle něj i Fico byl na začátku "normálně působící" levicový politik, než se jeho rétorika začala přiostřovat. "Já v tom vidím naprosto cynický kalkul, ale jak s ním člověk přichází, tak ho postupně pohlcuje," varuje Káčer. A jak vnímá bývalý šéf slovenské diplomacie fakt, že český premiér Petr Fiala slovenskému vítězi voleb ani nepogratuloval? "Být jím, tak bych to taky nedělal," dodává. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

