Plekanec: Dřív to byla strašná jatka. Je ostuda, jaké máme podmínky, říká hokejistka

"Hokej v mužském podání se hrozně změnil. Už to není, co to bývalo. Když jsem hrál před 15 lety v Americe, byla to v uvozovkách jatka," říká hokejový útočník Tomáš Plekanec. Podle reprezentantky Dominiky Láskové se proměňuje i ten ženský, ale opačně. Hra na tělo, která v ženském hokeji nebyla běžně povolena, se do něj už pomalu dostává. "Vyrůstala jsem na klučičím hokeji a mně to vyhovuje."

"Hokej se zrychluje, je víc vidět, kdo má šikovnější ruce. Podle mě teď vypadá lépe než před deseti lety. Je techničtější a fakt se ukáže, kdo je na tom fyzicky lépe," vysvětluje členka ženského národního hokejového týmu Dominika Lásková. Ten získal dvakrát za sebou bronzovou medaili na mistrovství světa. "Když holky vyhrály, bavili jsme se o tom v kabině. Sledovali to a fandili," doplňuje někdejší reprezentant a hráč Montrealu Canadiens Tomáš Plekanec, ale připouští, že ženský hokej nemá v Česku samozřejmě takovou odezvu jako ten mužský. "Rozdílné to určitě je a nemyslím, že jen ve hře do těla nebo v agresivitě," porovnává ženský a mužský hokej útočník se zkušeností z NHL, který v současnosti hraje za extraligový klub Rytíři Kladno. Podle Láskové je hlavní překážkou pro český ženský hokej hlavně nedostatek peněz, který hráčkám často neumožňuje hrát na takové úrovni jako jejich mužským kolegům. A nechybí v dnešním hokeji vzory, které by ke sportu inspirovaly i mladé hráče? "Já bohužel do nějakých třinácti ani nevěděla, že něco jako ženský hokej existuje, takže jsem ženský vzor neměla," přiznává Lásková s tím, že si své hrdiny hledala v mužském hokeji. "Myslím, že dobrých hráčů máme pořád docela dost. Dnešní děti to sledují a hrají si třeba na Davida Pastrňáka," dodává Plekanec. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

