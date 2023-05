Psycholog Rataj: Víc lidí ve vztahu? Vraťme se na zem, dřív se tomu říkalo nevěra

“Když mluvíme o mužích a ženách, dostáváme se na nebezpečnou půdu. I mladí dneska přece mluví o genderu, nikoliv o pohlaví. Takže je otázka, jestli je potřeba neustále rozdělovat a škatulkovat,” říká psycholog a párový psychoterapeut Pavel Rataj k tomu, jestli existuje něco jako “krize maskulinity”. Podle něj naopak zažíváme zlatou dobu. “Znejistění naopak přináší podmínky k růstu,” vysvětluje.

"Růst se děje tak, že navštívím zónu za pocitem bezpečí. Jdu tam, kde je nějaká nejistota, stud, kde je neznámo, a nějak o to zachytávám," komentuje psycholog Pavel Rataj fakt, že kdo se cítí v moderní době nejistý - ať už při debatách o genderové rovnosti, mezilidských vztazích či emocích -, má unikátní možnost se sebou pracovat.

"Ve starých konvencích chlapi nebyli spojovaní s pocity. Neměli příliš cítit, přece to byli lovci, kteří měli přinášet potravu, kteří měli vydržet a neměli moc 'naciťovat'. Od toho přece dřív byly 'ty ženy'," vysvětluje odborník.

Podle Rataje přibývá lidí, kteří jsou ochotni chodit na individuální či párové terapie, kam je podle něj nejtěžší se vydat. Dodává ovšem, že terapie není samospásná. "Myslím, že terapie není pro každého, stejně jako chodit do Rudolfina není pro každého," říká s tím, že je důležité, aby se člověk cítil na terapii bezpečně a aby byl motivovaný.

Psycholog v rozhovoru mluví také o sexualitě a tématu otevřených nebo nemonogamních vztahů. Souhlasí, že je k nim dnes společnost otevřenější, ale potvrzuje, že většina Čechů stále raději žije pouze s jedním partnerem.

"Hodně lidí je ještě ve třiceti letech 'singl', ale 20 až 25 procent ukazuje, že chce vážný vztah a že to není forma, kterou by si volili. Zároveň skutečnost, že mladí lidé něco zkouší, je něco jiného, než když spolu lidé žijí patnáct dvacet let v monogamním vztahu s dětmi a najednou cítí, že to na ně 'přišlo'. Dřív se tomu říkalo nevěra," uzavírá Rataj.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.