V Česku se o tom skoro nemluví. Expert varuje před „skrytým“ dopadem klimatické změny

“Díky současné vědě dokážeme dobře říct, jestli daná událost byla, nebo nebyla ovlivněna klimatickou změnou. V případě vln veder je ten signál jasný,” říká ředitel projektu Fakta o klimatu Ondřej Přibyla. Rekordní teploty, které Česko v posledních dnech zažívá, podle něj už rozhodně lze za vlnu vedra považovat. “Teploty, které v těch vlnách přicházejí, jsou vyšší a vyšší,” upozorňuje expert.

Svět i Česko má za sebou horký víkend - na mnoha místech rekordní - a výhled na další letní dny nevypadá jinak. Podle teoretického fyzika Ondřeje Přibyly nejde o nic, co jsme podle klimatických modelů nemohli čekat. Tedy s jediným rozdílem, že pro Česko v nich nelze hledat zrovna optimistickou předpověď.

"Česká republika se otepluje zhruba dvojnásobným tempem oproti světovému průměru. I když jsou místa, která se oteplují ještě výrazně rychleji, třeba takové Špicberky," vysvětluje odborník.

Podle Přibyly mají rostoucí teploty několik důsledků, které si mnoho lidí vůbec neuvědomuje. "Vysoké teploty mají samozřejmě dopad na zdraví, způsobují nadúmrtí. A souvisejícím faktorem je i sucho a to může mít dopad na plodiny. V Česku to vnímáme poměrně málo, ale ze světového hlediska vidíme velký dopad na potravinovou soběstačnost, respektive ceny potravin," komentuje.

Zdražování jídla kvůli klimatickým změnám potvrdila dokonce i Evropská centrální banka. "Takže to nebyla jen válka na Ukrajině," vysvětluje Přibyla důvody současné inflace.

Lze tedy říct, že to, co svět v poslední době zažívá, je klimatická změna v plné síle? "Je to klimatická změna v plném rozpuku, která odpovídá globálnímu oteplení o 1,2 °C. Zatím jsme udělali jen málo pro to, aby se zastavila, takže očekáváme, že pokud všechno půjde skvěle, zastaví se někde na hranici 1,7 °C. To jsou ale ty nejlepší scénáře," varuje Přibyla s tím, že pokud vlády nepromění své sliby v reálné plány, může teplota globálně vyrůst výrazně více.

"Pak směřujeme do světa, kde budou ještě intenzivnější vlny veder, ještě intenzivnější hurikány i další dopady vlivů klimatických změn," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.