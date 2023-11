Germáni: Její tělo je velmi syrový film. Lidé se u scén z porna smějí, to nebyl záměr

"Je tam silná paralela. V obou oborech bylo tělo Andrey Absolonové používáno jako nástroj. Ve sportovní kariéře měl trenér absolutní kontrolu nad tím, co jedlo a jaký mělo výdej. A to samé se dělo v pornu, kde jí režisér říkal, co má se svým tělem dělat," říká o příběhu nadějné skokanky do vody, která se stala pornohvězdou, herečka Natália Germáni.

23:04 Spotlight Aktualne.cz - Natália Germáni | Video: Tým Spotlight

Mohla se stát olympioničkou, ale její osud v roce 1996 změnil vážný úraz. Po zranění páteře dosáhla Absolonová podobně velkého úspěchu coby herečka v pornofilmech. "Vyslechla jsem si názory, proč ve filmu Její tělo není ukázané, co Absolonová při přechodu do pornoprůmyslu prožívá. Ale zkrátka si nemyslím, že to pro ni byla tak velká věc," tvrdí Germáni. Lidé, kteří porno natáčí, to podle herečky mají nastavené "jinak", přestože to je pro ni samotnou jen těžko pochopitelné. "S mojí životní cestou si toto vůbec neumím představit. Pro mě je hranice intimity velmi zásadní a pro můj život je velmi důležitá," vysvětluje herečka, jak se s příběhem Absolonové ztotožnila. Jasné hranice si prý Germáni vytyčila i při natáčení filmu, který obsahuje řadu intimních scén. "Režisérce jsem hned řekla, že jsou jisté věci, přes které nepůjdu, a pokud jí to nebude vyhovovat, rozloučíme se," říká herečka a vysvětluje, jak jí pomáhalo, že velkou část štábu tvořily ženy. A jak vnímá slovenská herečka Germáni, která částečně žije ve Spojených státech, současné nálady na Slovensku? "Vidím beznaděj. Vidím společnost, která potřebuje silného vůdce, nerada se rozhoduje a přijímá zodpovědnost za svoje činy. A také vidím lidi, kteří nevědí, kam dál a co by je mohlo zachránit," uzavírá s tím, že za svůj život v Americe často schytává kritiku. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!