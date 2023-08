Lidé zuří nad rekordními zisky potravinářů. „Dá se s tím něco dělat,“ nabádá ekonom

"Všichni očekávají inflaci pod třemi procenty a předvídají docela vysoký nárůst reálných mezd. Je tedy velmi pravděpodobné, že si lidé, kteří jsou vystresovaní vysokou inflací, příští rok trochu polepší," předpovídá ekonom Miroslav Zámečník. Podle něj je pro trh i samotné Čechy chybou, že hodně šetří a neinvestují. "Jsme neuvěřitelné konzervy," říká.

"Za celý rok 2023 máme před sebou černou nebo mírně červenou nulu. Takže to není recese, ale papírově stagnace. Velmi zvláštní ale je, že tohle zažíváme při nejnižší míře nezaměstnanosti v Evropě," popisuje současný stav české ekonomiky Zámečník a dodává, že to, co pociťujeme, je, že relativně zaostáváme za sousedními zeměmi, jako je třeba Polsko.

"To třeba dokázalo lépe využít evropských fondů. Zatímco my jsme za rok postavili dvacet kilometrů dálnic, oni třeba 480 kilometrů," komentuje expert.

Ekonom také popisuje, proč řadu Čechů obrala inflace o "fůru" peněz. Do jisté míry je to podle něj dáno naším nastavením a neochotou investovat. "Jsme v tomhle hodně podobní Němcům. Jsme ty hospodyňky, které šetří a jsou hrozně opatrné a je jim úplně jedno, že by na newyorské burze vydělaly peníze. A proto jen koukají, jak jim je užírá inflace," připodobňuje.

A jak hodnotí fakt, že zatímco lidé chudnou, potravinářské firmy zdražují a některé z nich hlásí rekordní zisky? "Pochopitelně že lidé zuří. Já taky nejsem spokojený, když chodím do obchodu nakupovat, ale dá se s tím něco dělat," nabádá Zámečník s tím, že vždy je možné některé potraviny omezit nebo se vydat do jiného obchodu. Lepší roli by podle něj ale mohl hrát i stát například skrze působení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

