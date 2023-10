Miloň Čepelka: S vyznamenáním jsem měl problém. Jsem plachej a v tom je mi dobře

"Samozřejmě mi to udělalo radost, ale problém jsem s tím měl," říká herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka k tomu, jak ho překvapilo státní vyznamenání od prezidenta republiky Petra Pavla. Pořád neví, jestli je to náležité - na ceny si prý nikdy nepotrpěl, prozrazuje v rozhovoru se Světlanou Witowskou herec, který nedávno oslavil 87 let.

20:08 Miloň Čepelka v pořadu Spotlight. | Video: Blahoslav Baťa

Herec, scenárista, básník a cimrmanolog - to vše je Miloň Čepelka. Nebýt armádní redakce Českého rozhlasu, Divadlo Járy Cimrmana by podle něj nevzniklo. Čepelka v něm dodnes hraje a na jevišti ho proslavily i ženské role. Ve svých 87 letech ovšem píše i knížky, scénáře, sonety a verše haiku. "V těch haiku je neuvěřitelná svoboda. Na těch třech řádcích a v tom počtu slabik jsem svobodnější než kdekoliv jinde," vysvětluje dramatik. "Už to děláme 57 let a nikdy jsme si ani náznakem nemysleli, že bychom to mohli vydržet takhle dlouho," říká Čepelka k mnohaleté existenci žižkovského Divadla Járy Cimrmana. Podle něj je to možná i tím, že v souboru nikdy nebyla žádná žena. "Možná na tom opravdu něco je," směje se herec, který vzpomíná také na to, jak si v začátcích divadla museli někteří jeho herečtí kolegové brát kvůli trémě i prášky na uklidnění. A proč mají Češi Járu Cimrmana stále tak rádi? "Tenhle národ střídá chvíle velikášství a naprosté méněcennosti. A Jára Cimrman zažil obojí a obojí reprezentuje - je buď genius, anebo naprosto neúspěšný vynálezce. A my Češi se v tom vidíme, protože se současně litujeme, ale zároveň si připadáme jako mistři světa," vysvětluje Čepelka. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

