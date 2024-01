"Měli jsme to vědět dříve." Rektorka o "mezeře" v postupu policie při útoku střelce

"Je to velmi vážné zranění. Léčit se budeme měsíce a myslím, že celý náš akademický život bude tou událostí poznamenán," říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková k tomu, jak změnila akademickou obec prosincová střelba na filozofické fakultě. Hlavním úkolem univerzity je podle ní teď zajistit bezpečné prostředí pro ty, kteří se na její půdu budou vracet. "Nepůjde to najednou," říká.

"Moje pocity se neliší od pocitů dalších rodičů," říká Milena Králíčková k tomu, jak jako matka vnímá návrat své dcery k výuce na jedné z fakult Univerzity Karlovy po tragickém útoku z konce loňského roku. Studenti filozofické fakulty v Praze, kde vrah v prosinci zastřelil 14 lidí a 25 zranil, by se do školy měli vrátit na začátek letního semestru 19. února. Část budovy ale zůstane po tragické střelbě a policejním zásahu zavřená až do konce semestru.

"S krizovým štábem se v těchto dnech chceme věnovat jak faktickým bezpečnostním opatřením, tak i psychologickým. V rámci měsíce bychom chtěli uspořádat několik akcí, které by mohly pomoci. Třeba jen vstoupit do budovy a získat pocit, že se k ní postupně navracíme," popisuje rektorka jen část z opatření, jak se škola snaží pomoci studentům a zaměstnancům s tragédií vypořádat.

Podle Králíčkové nelze všechna opatření, která se týkají i přísnější kontroly vstupu do škol nebo zlepšení bezpečnostních systémů, uvést do provozu ihned. Univerzita má podle ní jasno v tom, že se chce více věnovat nácviku na podobné krizové situace, ale rozšířit plánuje i současný informační a krizový systém, který prochází úpravami.

Rektorka v rozhovoru přiznává, že informace směrem k představitelům školy mohly lépe přicházet i od samotné policie.

"Mezeru v informování policie na své tiskové konferenci částečně pojmenovala. I v těch doporučeních pro prošetření je, že mělo být dříve informováno vedení fakulty. I to je něco, co se bude do budoucna nastavovat lépe," popisuje žena v čele Karlovy univerzity.

Králíčková v rozhovoru mluví také o plánu univerzity podat trestní oznámení na poslance Jiřího Kobzu z SPD, který na svém Facebooku napsal status, že masový vrah z filozofické fakulty je produktem inkluzivního progresivního školství.

Vyjadřuje se ale i k tomu, že na resortu ministra práce a sociálních věci Mariana Jurečky i po střelbě pokračoval vánoční večírek. "Nepřišlo mi to v pořádku. Maximálně se snažím lidi neodsuzovat za chyby, které se každému z nás v životě mohou stát. Přesto mě velmi mrzí," přiznává rektorka.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.